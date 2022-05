Au Matmut Atlantique,

Comme ça, sur le moment, on a failli appeler Gérard Lopez. Pourquoi ? Pour dire au propriétaire et président des Girondins de Bordeaux qu’on lui avait (enfin) trouvé une équipe. Bon, bien sûr, certains ont un âge peut-être un peu avancé, mais ça pourrait encore tout à fait faire la maille avec une petite préparation. En Ligue 2, c’est même sûr ! Voici donc le onze aligné par les Marine et Blanc ce mercredi au Matmut Atlantique lors du match de charité en faveur de l’association Les Liens du Cœur qui vient en aide aux personnes atteintes de malformations cardiaques : Roux – Ferrié, Koscielny, Saveljic, Chalmé – Ducasse, Sané, Plasil – Saivet, Pauleta, Laslandes.

Pour la petite histoire, le coup d’envoi était à peine donné que l’aigle des Açores en avait déjà planté deux. Et tout en finesse, évidemment ! Des sourires, des accolades… Tous étaient très heureux de se retrouver, comme lors des 140 ans des Girondins de Bordeaux il y a quelques mois. Une ambiance qui tranche bien sûr avec la descente aux enfers de leur club de cœur et la très probable relégation de celui-ci en Ligue 2 ce samedi à l’occasion de la dernière journée de L1. C’était donc le bon moment pour leur tendre le micro et surtout les écouter.

Beaucoup de « tristesse », un peu de « colère »

Comme à son habitude, le grand Cheick Diabaté, de retour à la maison, fut le plus touchant au point d’en perdre son incroyable sourire : « Je n’aurais jamais imaginé voir les Girondins descendre en Ligue 2. Je suis triste. J’ai mal au cœur. » De la tristesse, son homonyme, Lassina Diabaté en « ressent beaucoup » aussi. Même chose pour Pedro Miguel Pauleta qui appelle tout de même tout le monde « à garder la tête haute » pour se relever demain.

⚽️🎙Le grand Cheick Diabaté de retour: « J’ai mal au coeur en voyant la situation des @girondins. C’est triste. C’est inimaginable pour moi de les voir descendre. Ce n’est pas un club de L2. Il n’y a qu’une chose à faire, se battre pour votre remonter » #Bordeaux #Girondins #FCGB pic.twitter.com/2UKGPCqyeQ — Clement Carpentier (@clementcarpet) May 18, 2022

Mais le « coup est dur » pour Lamine Sané, l’ancien milieu de terrain bordelais : « J’ai grandi à Bordeaux, j’ai joué pour les Girondins, je suis supporteur du club. Il y a beaucoup de déception. » Didier Tholot, lui, éprouve « un peu de colère » face à cette situation. L’actuel entraîneur du Pau FC n’avait sûrement pas imaginé se retrouver peut-être la saison prochaine en Ligue 2 face à son club de toujours. Même si « on avait déjà eu chaud la saison dernière » rappelle l’emblématique Marius Trésor, « jamais je ne pensais voir les Girondins redescendre ». La dernière relégation datant de 1991.

Le symbole Koscielny

Alors que faire maintenant ? « Déjà, on va attendre de savoir ce qu’il peut se passer car on est au courant de rien », lance avec amertume le champion de France 1999, Lilian Laslandes. Il poursuit : « J’ai de la peine car on aime tous ce club. Des choses ont changé et il va falloir remettre quelques valeurs dans ce club. » Un souhait qui prend tout son sens à l’apparition sur la pelouse d’un certain… Laurent Koscielny. Oui, oui, le défenseur international a bien remis le maillot des Girondins de Bordeaux au titre d’ambassadeur de celui-ci, trois mois seulement après avoir été mis à l’écart de l’équipe pro par la direction du club. Ubuesque. Lunaire.

⚽️C’est l’image lunaire de cette après-midi, @6_LKOSCIELNY de retour sur la pelouse du Matmut Atlantique avec les couleurs des @girondins… après avoir été mis à l’écart par le club en janvier. Toute la saison du club en une image. Marcelo vous salue 😂 #Girondins #Bordeaux #FCGB pic.twitter.com/dHta6Ms63c — Clement Carpentier (@clementcarpet) May 18, 2022

Sur le même thème, Lassina Diabaté demande aux dirigeants de « tirer les enseignements de cette saison » car pour l’ancien milieu de terrain, « il y a 90 % de choses à changer. » « Bordeaux vit depuis des années au-dessus de ses moyens. Aujourd’hui, il va falloir que le club revienne dans le droit chemin et remonte le plus vite possible », insiste Marius Trésor. Tous espèrent voir le club retrouver rapidement le chemin de la L1. Pour ça, Cheick Diabaté, véritable idole locale, se dit même prêt à rentrer au bercail : « Je ne pourrais jamais dire non à Bordeaux, ça, il faut le savoir. Mais bon, ce n’est pas moi qui décide, c’est à eux (les dirigeants). On verra, peut-être, pourquoi pas. » Autant vous dire que depuis cette déclaration, le peuple bordelais réclame son retour.

Didier Tholot, qui a souvent fait des appels du pied à son ancien club, n’en dira pas plus : « Tout le monde connaît mon attachement aux Girondins de Bordeaux. » Lamine Sané, lui, affirme avoir proposé ses services. En attendant d’en savoir plus sur l’avenir du club, pour le grand Cheick, « la seule solution aujourd’hui, c’est de se battre pour que les Girondins remontent rapidement en Ligue 1 car Bordeaux, ce n’est pas une équipe de Ligue 2. » « La place de Bordeaux, c’est en Ligue 1 », conclut Pauleta.