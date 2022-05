Trois pour une place de barragiste. Le FC Metz, l’AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux vont se battre lors de la dernière journée pour sauver provisoirement leur place en Ligue 1.​ Ce sera surtout le cas des deux premiers puisque les Marine et Blanc, eux, sont quasiment déjà en Ligue 2 avec trois points de retard et une différence de buts très défavorable. Pour rappel, Metz ira à Paris, les Verts à Nantes et les Bordelais à Brest ce samedi.

Avant le dénouement de cette lutte pour le maintien, 20 Minutes vous donne la parole : supporteurs de Metz, Saint-Etienne, Bordeaux, croyez-vous encore au maintien ? La relégation de votre club serait-elle un mal pour un bien ? Quel match de L1 vous manquera-t-il ? Suivrez-vous quand même la Ligue 1 en 2022-2023 ? On attend vos témoignages et vos arguments qui serviront à la rédaction d’un article. Il vous suffit pour cela de remplir le formulaire ci-dessous. Merci d’avance.