Pour son retour dans un club où il avait brillé entre 2014 et 2019, Antoine Griezmann espérait mieux. Prêté par le FC Barcelone à l’Atlético de Madrid pour une saison, avec une autre en option, l’attaquant français de 31 ans n’a marqué que trois fois et délivré trois passes décisives en Liga. Le champion du monde 2018 n’a plus inscrit le moindre but depuis un match de Coupe du Roi le 6 janvier. Pourtant, il va poursuivre chez les Colchoneros en 2022-2023. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le président du club, Enrique Cerezo, à la chaîne Movistar.

« L’objectif est de rester ensemble »

« Griezmann va rester ici, il poursuivra à l’Atlético la saison prochaine, a lâché le dirigeant dimanche, à la mi-temps du match de Liga contre le FC Séville (1-1). L’argent n’est pas un problème quand l’objectif est de rester ensemble et que le joueur souhaite continuer. »

Cerezo avait déjà tenu des propos similaires la semaine dernière sur Radio Marca. Mais samedi, une autre radio, Cadena Cope, assurait que Grizou ne serait pas conservé à Madrid, et qu’il devrait donc revenir contre son gré au Barça, où son contrat court jusqu’en juin 2024. Cerezo a donc éclairci l’avenir du joueur, qui malgré ses difficultés en club reste un maillon essentiel de l’équipe de France, à six mois du Mondial au Qatar​.