Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs bidons sur les négociations autour d’une éventuelle prolongation de Kylian Mbappé au PSG ou d’un plus probable départ au Real Madrid. Avec un Mbappomètre maison à la clé. Et ce, jusqu’à ce que Kyky prenne sa décision.

Jeudi 19 mai

Au nom du maire. Après le mystérieux tweet de Karl Olive sur une supposée prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, parlait mercredi d’un deal fait à « 95-99 % » entre le Real et l’attaquant parisien. Un chiffre que ne semble pas partager la figure majeure du Chiringuito, l’immense Josep Pedrerol.

Ce dernier a encore fait une intervention téléphonique remarquée, avec effets sonores et tambours dramatiques sur le plateau de l’émission espagnole. Et un message guère optimiste : « Chaque jour qui passe, c’est de pire en pire. » Suivi d’un autre : « La signature de Kylian Mbappé est mal embarquée. » En plateau, tout le monde fait la gueule, en enlevant le son de la vidéo on pourrait croire à l’annonce d’un décès vu les visages effarés.

Il faut dire que les révélations faites par Pedrerol font état d’une désescalade inquiétante d’un enthousiasme autour d’une signature de Mbappé. « En septembre, tout était réglé quand le PSG a refusé de le vendre pour 200 millions d’euros. Les montants, la durée du contrat, tout. » Aujourd’hui, à quelques jours de l’annonce du joueur sur son futur, ce dernier paraît de plus en plus incertain.

Crédibilité : 33,33333 %. Certes, Josep Pedrerol et le Chiringuito ont bonne presse, mais n’oublions pas que, tout comme nous, ils ont intérêt à faire leur beurre sur des retournements de situation toutes les 36 secondes jusqu’à la signature de Mbappé.

Notre Avis : On navigue à vue. L’impression globale est que personne ne sait rien, pas même Kyky. Mais la tendance sur les deux derniers jours est quand même plutôt bonne pour le Paris Saint-Germain.