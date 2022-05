La décision de Mbappé EN DIRECT : Kyky aurait annoncé sa prolongation au PSG par téléphone à Florentino Pérez... Suivez le dénouement avec nous

Hola chicas, hola chicos ! C’est le grand jour, enfin normalement. Sait-on jamais avec Kylian, à tout moment il peut faire un drift à 180 degrés. Mais tout semble quand même indiquer que cette fois, c’est la bonne. Mbappé devrait ENFIN annoncer où il jouera l’année prochaine ? PSG ? Real ? Paris ? Madrid ? Nasser ? Florentino ? Il y a bien longtemps que le suspense est devenu insoutenable et il est grand temps d’en finir. Les derniers échos font état d’un rapport de force à l’avantage des Parisiens et le pessimisme est de mise en Espagne, où a d’ailleurs fuité ce qui apparaîtrait comme les arguments financiers de Nasser et compagnie dans le dossier Mbappé : 300M d’euros de prime à la signature et 100M de salaire.

>> C’est parti pour une aprem de zinzins (après on basculera sur PSG-Metz)