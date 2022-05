Forcément, les râleurs seront nombreux, sur l’air de « ils nous saoulent avec cette histoire, il y a quand même plus important ». Après avoir donné une conférence de presse d’une demi-heure au Parc des Princes avec le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, lundi à 15 h, Kylian Mbappé sera l’invité du « 20 Heures » de TF1.

Une double sortie médiatique qui interviendra deux jours après l’officialisation de sa prolongation de contrat avec le club parisien. Et une preuve supplémentaire que le cas « Kyky » dépasse de loin la simple sphère du sport en général, et du foot en particulier. TF1 évoque même un « invité exceptionnel » qui répondra aux questions de Gilles Bouleau devant plusieurs millions de téléspectateurs.

Le journaliste l’interrogera forcément sur son choix amplement commenté des deux côtés des Pyrénées de privilégier Paris au Real Madrid, qui pendant des mois a pourtant semblé tenir la corde.

Un message pour le PSG, mais aussi pour le Real

Après avoir brièvement pris la parole avant le match contre Metz samedi au Parc (5-0, dont un triplé de Mbappé), l’attaquant de 23 ans s’est exprimé ce dimanche après-midi sur les réseaux sociaux.

pic.twitter.com/m00Sii3A6l — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 22, 2022

Il y remercie à la fois le président parisien « pour sa confiance, son écoute et sa patience » mais aussi « le Real Madrid et son président Florentino Perez ». « Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d’être la convoitise d’une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations. Je serai leur premier supporter pour la finale de la Ligue des champions, à Paris. Chez moi. » Un message à lire avec des violons en fond sonore.