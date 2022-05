Après Leonardo, Mauricio Pochettino est le prochain sur la liste du grand nettoyage d’été amorcé par le PSG, dans la foulée de la prolongation de Kylian Mbappé. Si Luis Campos pourrait prendre le poste de directeur sportif, QSI nourrit un rêve quant au futur locataire du banc de touche. Selon RMC Sport, l’émir du Qatar en personne a entamé des discussions directes avec Zinédine Zidane, déjà contacté en décembre 2021.

Si Zizou se voit toujours en successeur de Didier Deschamps en équipe de France, il serait plus à l’écoute des propositions parisiennes que l’hiver dernier.

On imagine déjà la tête de Florentino Perez et de la presse « madridiste » si le PSG venait à recruter l’ancienne icône des Merengue, sans club depuis son départ du Real voici un an.