Equipe de France : Absent, Giroud paye le retour de Benzema, grande première pour Kamara... Revivez l'annonce de la liste de DD en live

14h40 : On retient quoi de cette liste, alors ?

Déjà, les absences de Giroud qui, sauf blessure d’un concurrent, ne devrait pas voir le Qatar cet hiver, de Pogba (de retour de blessure) et d’Ousmane Dembélé, qui joue pourtant régulièrement avec le Barça en cette fin de saison. On notera aussi que Clauss garde son rond de serviette après sa première sélection lors du dernier rassemblement. Et sinon ? On pensait peut-être qu’Alban Lafont aurait droit de remplacer Alphonse Areola mais DD a préféré misé sur le fameux "vécu de groupe". Et pas de Camavinga, ce qui me fait mal au cœur. Je pense avoir fait le tour.