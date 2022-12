Dire que certains sélectionneurs, à commencer par Didier Deschamps, estiment qu’il est inutile de travailler les tirs au but à l’entraînement… A en croire l’épilogue de Japon-Croatie (1-1 ; 1-3 aux tirs au but) lundi, puis les réactions d’après-match dans le camp croate, c’est un sacré mauvais calcul. Dominik Livakovic a en effet réussi la performance de repousser trois tentatives japonaises (Minamino, Mitoma et Yoshida) lors de cette séance extrêmement mal gérée par les tireurs nippons. Seul le Portugais Ricardo (lors de Portugal-Angleterre en 2006)… et le Croate Danijel Subasic (contre le Danemark en 2018) avaient jusque-là réussi pareil exploit dans une Coupe du monde.

« Dominik a été extraordinaire, a pu savourer le sélectionneur croate Zlatko Dalic. Dimanche, nous avions terminé l’entraînement par une séance de tirs au but. Il avait déjà réussi des sauvetages importants. J’avais donc une grande confiance en lui pour cet exercice, et il s’est mis au niveau de Subasic pour donner de la confiance aux autres. » Comme quoi, une séance de fin d’entraînement, même sans l’adrénaline/pression de la compétition, peut donner des certitudes à un gardien.





Sur la route de Neymar et du Brésil

Dominik Livakovic (27 ans), qui a indiqué avoir vécu « le plus grand moment de sa carrière », lundi après-midi au Qatar, confirme l’importance de pareille préparation à une séance de tirs au but. « Nous avions analysé la façon dont ils tiraient, indique le gardien du Dinamo Zagreb. À part le premier tir [du Monégasque Minamino], ils ont plutôt bien réussi leurs tentatives. J’ai fait mon maximum et j’ai eu un peu de chance. »

Logiquement élu homme du match, Dominik Livakovic a désormais trois jours pour potasser les habitudes des frappeurs brésiliens, avant cet alléchant quart de finale vendredi (16 heures). A priori, Neymar est autrement plus redoutable que Minamino dans l’exercice.