Japon - Croatie EN DIRECT : Déjà une belle frayeur de chaque côté… Suivez le match avec nous...

09h : Les enjeux de la rencontre

Ce n'est pas le 8e de finale sur lequel on aurait parié le livret A des enfants, mais maitenant qu'on y est, on a le droit d'avouer qu'on est un peu plus excités que d'habitude par l'opposition de style. D'un côté, la Croatie et son milieu de terrain délicieux, capables de confisiquer la balle pendant des heures jusqu'à endormir l'adversaire, et de l'autre le Japon, habitué à vivre de rapines avec une efficacité incroyable. 20% de possession de balle face à l'Espagne et l'Allemagne, pour une victoire à la clé à chaque fois. Bref, si on sait à quoi va ressembler le match, on ne risquera pas à se mouiller sur le résultat !

>> Rendez-vous à 15h30 pour ce premier 8e de finale de la journée