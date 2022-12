Brésil - Corée du Sud EN DIRECT : La Seleção a déjà fait le taff à la pause...Suivez le match avec nous...

Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous.

L'attaquant prend le ballon avant la ligne médiane et trace vers le but. Personne ne l'attaque donc il pousse son effort jusqu'au bout mais butte sur Kim. Neymar est trop court pour reprendre derrière.

45+1 : Et Raphinha trop court sur un centre de Vinicius, il veut reprendre du pied alors que la tête semblait plus appropriée.

Petite remise de Thiago Silva, dans la surface, vers Richarlison à l'origine de l'action après s'être amusé de son défenseur. Et l'attaquant n'a plus qu'a ajuster le gardien Coréen. Ca devient dur pour la Corée là...

23e : Raphinha veut dribbler deux défenseurs, mais perd le ballon. On le sent en jambes, comme sur l'accélération qui a mené au premier but brésilien.

10e : Et voilà je vous le disais, et penalty pour le Brésil !

19h48 : On va surveiller de près le début de match de Neymar, tout juste de retour après sa blessure à la cheville. Un retour trop précipité ? On va voir...

Equipe confirmada! 💪🇧🇷 Com os retornos de Neymar Jr e Danilo, a Seleção Brasileira está escalada para a partida das oitavas de final da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. 🇧🇷 x 🇰🇷 - 16h (de Brasília) Vamos juntos por mais uma ⭐! pic.twitter.com/DmNAGz7Esq