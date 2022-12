Nous sommes le 17 décembre 2022 après Jésus-Christ. Toute la planète - moins la France - est occupée par des Messidôlatres qui rêvent de voir le génie argentin soulever sa première Coupe du monde au Qatar pour le consacrer définitivement meilleur joueur de l’histoire. Toute ? Non ! Car un village peuplé d’irréductibles « CR7ix » résiste encore et toujours à l’envahisseur, et roulera derrière les Bleus dimanche. Un temps majoritaires dans l’opinion au gré des Ballons d’Or des uns et des autres, les « CR7ix », ou les fans autoproclamés de Cristiano Ronaldo, ne sont pas tombés dans la potion magique quand ils étaient petits, mais refusent toujours de voir la réalité en face.

C’est d’ailleurs ce qui leur donne un côté attachant sur le papier, même s’ils n’ont rien d’attachants en ce moment, rongés par la peur de voir le rival honni aller chercher le trophée qui manquera toujours dans l’armoire de leur champion. Si tous n’abordent pas la finale dans le même état de stress farouche, on peut néanmoins classer les « CR7ix » en trois catégories distinctes, que l’on piquera à la glorieuse histoire révolutionnaire tricolore :

Les montagnards , aka les fans résignés qui savent bien au fond qu’une victoire de l’Argentine placerait pour de bon Messi au-dessus de Cristiano, malgré les subterfuges pour se faire croire le contraire.

, aka les fans résignés qui savent bien au fond qu’une victoire de l’Argentine placerait pour de bon Messi au-dessus de Cristiano, malgré les subterfuges pour se faire croire le contraire. Les enragés , aka ceux qui détestent viscéralement Messi autant qu’ils adorent Cristiano, pour qui l’idée même de voir Lionel soulever la Coupe du monde s’apparente à un complot qu’ils nieront comme des antivax convaincus.

, aka ceux qui détestent viscéralement Messi autant qu’ils adorent Cristiano, pour qui l’idée même de voir Lionel soulever la Coupe du monde s’apparente à un complot qu’ils nieront comme des antivax convaincus. Les exagérés, aka les enragés en pire, pour qui ce titre mondial ne ferait, au mieux, que raccourcir l’écart entre Messi et Ronaldo, ce dernier planant toujours en haut de l’Olympe grâce à des accomplissements supérieurs.

Evidemment, les deux derniers sont ceux avec qui il est le moins facile de discuter. Prenez Valéry Zamble, un Ivoirien administrateur du groupe « les grands fans de Cristiano Ronaldo du monde », 54.100 abonnés au garrot : « Je supporte la France et Mbappé. Je déteste Messi. Je ne saurais vous expliquer pourquoi. J’aime simplement Cristiano Ronaldo. Ronaldo est un battant, qui nous démontre par son talent qu’il faut travailler, travailler pour obtenir tout ce qu’on veut. Alors que le bout d’homme n’a rien de tout ça. » « Bout d’homme », sérieusement Valéry ?

Nouvelle tentative avec@ivomrnn Portugais de 19 ans, fan de Benfica arrivé en France il y a 13 ans. « Je suis derrière la France, pour la victoire du football. Si l’Argentine gagne, ça va encore alimenter le débat, alors qu’il n’y a pas débat du tout » . Euh, c’est-à-dire il n’y a pas débat ? « CR7 a brillé dans trois grands championnats, il a gagné cinq Ligues des champions en finissant meilleur buteur, et avec le Portugal, il a gagné l’Euro et la Ligue des Nations alors qu’il n’a jamais joué avec une grande génération ».

OK pour les Ligue des champions, mais c’est pas comme si Messi n’avait pas joué la moitié de sa carrière internationale avec Demichelis et l’autre avec un Martinez quelconque. Et puis bon la Copa América et l’Euro, même combat non ? « La Copa América, ça vaut 50 % d’une Ligue des nations. Je n’ai rien contre Messi, ce sont ses fans qui m’insupportent. Ils détestent plus Ronaldo qu’ils n’aiment Messi. Pour moi, Messi, c’est le deuxième meilleur joueur du monde. Même s’il gagne dimanche, il sera quelques niveaux derrière Cristiano Ronaldo ».

Heureusement, il reste quelques personnes raisonnables avec qui le dialogue ne ressemble pas à un coup de fil entre Poutine et Zelensky. Ainsi, Bilo, 21 ans, bien connu des twittos marseillais pour avoir fait décoller le hashtag #RonaldOM l’été dernier, davantage pour la déconne qu’autre chose, se définit comme un fan absolu de Cristiano - « les Mercurial, le gel sur les cheveux, sa position sur coup-franc, on voulait tous l’imiter » - le cœur brisé par le déclassement de son idole au cours de sa dernière Coupe du monde, achevée sur le banc face au Maroc en quarts de finale. Dimanche, il supportera la France « d’abord parce qu’il est français », mais pas seulement.

Je ne hais pas Messi mais à cause du débat qui existe entre les deux joueurs depuis toujours, pour rien au monde je ne pourrai être heureux si Messi la gagne. Cela mettrait fin en quelque sorte au débat. S’il la gagne, on ne pourra plus rien dire. Sur l’entièreté de la carrière, Messi est peut-être le meilleur joueur de l’histoire. Mais pour moi, cela ne signifie pas que c’est pas forcément le plus grand. Le plus grand, c’est celui qui réalise les plus grandes choses, gagner partout, avoir les records partout, être le meilleur dans les grands matchs. Là où Ronaldo est jusqu’à présent bien supérieur à Messi, c’est sur la sélection. C’est le meilleur buteur des sélections internationales [118 réalisations en 196 matchs avec le Portugal]. Un Euro, ça a quand même plus de valeur qu’une Copa América. Mais La Coupe du monde, c’est le trophée suprême, le seul qui fait qu’il n’y aurait plus aucun débat avec qui que ce soit, même Maradona ou Pelé ».

Messi au-dessus de Maradona et Pelé, quand CR7 ne trouve même plus un club européen potable pour accueillir ses derniers feux ? On comprend le drame qui se joue, comme Alexandre Seban, 40 ans, auteur de Messi vs Ronaldo, qui est le meilleur ? chez Solar en 2018. « Je ne suis pas étonné. C’est normal. Quand on est amoureux et qu’on n’accepte pas que l’autre soit meilleur que vous, c’est comme ça. C’est la passion humaine… Quand on interroge des supporteurs, c’est la passion et la mauvaise foi qui parlent. Mais celui qui est honnête, qui réfléchit… On s’assoit une heure, on discute, on échange… Je suis certain que la plupart des fans de Ronaldo qui vous ont dit qu’ils n’aimaient pas Messi vont vous dire, au bout du compte : "oui, finalement, on l’aime bien Messi, il est fort" ». Plus facile à concéder après une victoire des Bleus que l’inverse, tout de même.