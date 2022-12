Coupe du monde 2022 EN DIRECT : La santé des Bleus et le virus surveillé de près… Suivez la journée de samedi avec nous

09h00 : SALUT TOUT LE MONDE !

On y est presque. Plus qu'un dodo avant la finale de cette Coupe du monde, qui mettra aux prises demain l'équipe de France et l'Argentine. Dire qu'on a hâte d'y être serait encore loin de la réalité, mais on va essayer de profiter quand même de ces heures qui nous séparent de ce rendez-vous. Parce que tout est encore possible, qu'on aime surveiller fébrilement tout ce qu'il se passe au camp de base des Bleus, et puis parce qu'on a un bon match de foot à se mettre sous la dent cet après-midi, avec Maroc-Croatie. Les deux équipes vont se disputer la troisième place, et même si c'est « un peu la place du con », comme l'a dit Regragui hier, ramener une médaille à la maison ne serait anodin ni pour l'une ni pour l'autre.

>> Pour ne rien rater de cette avant-dernière journée de Coupe du monde, c'est par ici que ça se passe...