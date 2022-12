Croatie - Maroc EN DIRECT : La bande à Modric devant après une très belle première mi-temps… Suivez le match pour la 3e place avec nous

08h30 : Les enjeux

Bien sûr, le rêve est passé et on ne se remet pas facilement d'avoir échoué si près du but. Mais pour le Maroc et la Croatie, demi-finalistes malheureux de cette Coupe du monde, il y a un dernier match à jouer, avec au bout une médaille à ramener. Les Croates ne cracheraient pas dessus. Pour leur petit pays de moins de quatre millions d'habitants, ramener une troisième médaille en sept éditions, après le bronze de 1998 et l'argent de 2018, serait en soi un immense succès.Quant aux hommes de Regragui, ce serait une belle manière de clore ce chapitre historique, pour eux et le football africain tout entier. Alors, on joue ?

>> On vous attend vers 15h30 pour suivre ce match pas tant pour du beurre que ça tous ensemble...