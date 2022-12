Leur absence ce dimanche au stade de Lusail, au Qatar, a fait couler de l’encre et de la salive, sur fond de relations distendues avec l’équipe de France et (surtout) Didier Deschamps. Mais qu’on se le dise : Zinédine Zidane et Karim Benzema sont à fond derrière Hugo Lloris et ses coéquipiers contre l’Argentine. « Jouer une finale de Coupe du monde est un rêve d’enfant, a indiqué Zizou, titré en 1998, sur son compte Instagram. Allons chercher cette troisième étoile ! Allez les Bleus. »





View this post on Instagram A post shared by zidane (@zidane)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Sur le même réseau social, et avec la même photo d’illustration, Karim Benzema s’est également exprimé, avec quelques émojis pour agrémenter le tout : « C’est l’heure… Tous ensemble. Vamonos [Allons-y en espagnol]. Allez les bleus », a lancé l’avant-centre du Real Madrid, forfait avant le début de la compétition, mais qui sera champion du monde en cas de victoire contre l’Albiceleste de Lionel Messi.









Le compte officiel de l’équipe de France a répondu avec des émojis « flamme ». Et si c’était ça, l’union sacrée ?