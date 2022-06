Apparemment, Noël Le Graët a oublié certains détails dans son interview au JDD ce dimanche. Interrogé sur Kylian Mbappé, le président de la Fédération française de football (FFF) est revenu sur leur entrevue après l’Euro, et l’élimination des Bleus à la suite d’un tir au but manqué par le Parisien contre la Suisse. « Il trouvait que la Fédération ne l’avait pas défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux (…). Il était fâché, il ne voulait plus jouer en équipe de France – ce qu’il ne pensait évidemment pas », a déclaré Le Graët.

Même en vacances, l’attaquant des Bleus a semble-t-il lu ces propos, et a tenu à préciser certaines choses. « Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… », a écrit Kyky sur son compte Twitter.

Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty.

Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… https://t.co/wZ1nQfb4l4 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Après l’élimination des Bleus, le parquet de Paris avait ouvert une enquête à la suite de tweets racistes visant plusieurs joueurs, dont Mbappé. Un an avant ça, le président de la FFF avait affirmé que le racisme « dans le sport et le foot en particulier n’existe pas ou peu ». Des propos pas très bien reçus par tout le monde, pour le dire comme ça.