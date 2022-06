Un écart de 1 à 13. Voilà la différence de dotation entre l'Euro féminin à venir et son équivalent masculin, l’été dernier. La nation qui l’emportera en Angleterre (6-31 juillet) encaissera en effet 2,08 millions d’euros, contre 28,5 millions empochés par l’Italie après sa finale victorieuse contre l’Angleterre il y a un an. Question de recettes droits télé et sponsoring, précise L’Equipe, qui consacre un article au sujet dans son édition du jour.

173.000 euros pour les Bleus après leur élimination en 8e de finale

En ce qui concerne l'équipe de France, le deal avec la Fédération est le même que chez les hommes : 30 % de la dotation de l’UEFA. Si elles vont au bout en remportant leurs trois matchs de poule, les Bleues gagneront donc 24.000 euros chacune (624.000 divisés par 26, en comptant le staff). Les joueuses de Corinne Diacre percevront 13.000 euros si elles atteignent les quarts, et 16.500 euros si elles vont en demies. Après la défaite en 8e de finale face à la Suisse l’été, les Bleus avaient eux reçu 173.000 euros chacun.

La faiblesse des dotations pour le tournoi féminin est un réel problème pour les fédérations nationales, rappelle le vice-président de la FFF Philippe Diallo dans le papier de L’Equipe : « Il y aura 2,9 millions d’euros de dépenses. Si l’équipe de France s’arrête en quarts de finale, ce sera une déception sportive et une perte de 1,6 million d’euros pour la fédération, précise-t-il. Dans cette compétition, même si vous gagnez sportivement, vous ne gagnez pas économiquement. »