France-Suisse Euro 2021 EN DIRECT : Les Bleus menés à la mi-temps, le 3-5-2 ne marche pas... Suivez ce match en live avec nous

Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous êtes chauuuuds !!!!! C'est la qualif de nos Bleus en quarts de finale qui se joue là. On les espère plus sereins que contre le Portugal, même avec une défense à trois ou Rabiot arrière gauche. Et si Kyky voulait bien se mettre à planter dans cet Euro, maintenant que c'est fait pour Benzema, on est preneur aussi. En plus, de Budapest à Bucarest, ils doivent pas être trop dépaysés non ? Parait même que certains ont confondu les deux villes.

> Pour vivre ensemble la qualif de la bande à DD pour la suite de la compétition, on se retrouve à partir de 19h15 !