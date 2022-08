On a eu chaud. Motivés par le début de saison du Paris Saint-Germain, que l’on voyait déjà rouler sur la France comme des chars allemands en 40, nous publiions, au matin de PSG-Monaco, un article qui a failli périmer plus vite que prévu. Le thème ? Le titre en restant invaincus. Oui, on est comme ça, nous. Des années qu’on fait ce métier, des années qu’on tire des conclusions hâtives au crépuscule de l’été.

Non seulement le PSG n’est pas champion - avec dix points, personne ne peut l’être - mais Kevin Volland a su le rendre vulnérable. Pas suffisamment pour provoquer sa chute, mais assez pour refroidir les excités du bocal que nous sommes. Comme l’a bien dit Christophe Galtier en conférence d’après-match, « ça doit nous servir de leçon. » L’entraîneur parisien a été désagréablement surpris par la manière dont ses joueurs ont abordé la rencontre, notamment en première période.

Trop peu de mobilité, selon Galtier

« On a été fortement contrarié par une belle équipe de Monaco, notamment dans les 35 premières minutes, a déclaré Galtier. De notre côté nous avons manqué énormément de mobilité, on a beaucoup reçu le ballon dos au jeu, et à mon goût on n’a pas assez insisté dans la profondeur. Est-ce qu’on a été surpris par l’intensité mise par Monaco ? C’est un axe de progression, on ne doit pas être surpris par l’adversaire. Cela me surprend, on doit être habitué à ces matchs-là, on doit avoir plus de variété dans le jeu. »

Vu de notre perchoir, c’était comme si l’équipe avait désappris les préceptes du nouveau coach le temps d’un soir pour se replonger dans un passé un peu naze que le temps a fini par enjoliver. Une sorte de nostalgie masochiste, un syndrome de Stockholm ou une malédiction. Dimanche, le fantôme de Mauricio Pochettino était présent au-dessus de la tête des joueurs parisiens. Et on vous dit pourquoi.