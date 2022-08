Edit 12h20: Ajout réaction des avocats de Paul Pogba

Mais à quoi joue Mathias Pogba ? Le footballeur, actuellement sans club, a publié samedi soir une vidéo en quatre langues différentes (français, anglais, italien et espagnol) sur son compte Instagram dans laquelle il promet « de grandes révélations » à propos de son frère Paul, de l’avocate de ce dernier Rafaela Pimenta, et même à la fin de Kylian Mbappé.

Assis derrière un bureau, lisant un texte préparé, Mathias Pogba évoque tout d’abord « les déboires » de son frère, « ses blessures » et son « documentaire catastrophique » («The Pogmentary », sorti récemment sur Amazon). Avant d’expliquer dans une longue tirade pourquoi il a décidé d’agir ainsi :

« Si je me lance dans cette démarche, c’est que j’estime que le public (…), ainsi que les fans de mon frère, et plus encore l’équipe de France et la Juventus, les coéquipiers de mon frère et les sponsors méritent de savoir certaines choses, afin de décider en toute connaissance de cause s’il mérite le respect, l’admiration et l’amour du public, s’il mérite sa place en équipe de France et l’honneur de jouer une Coupe du monde, s’il est une personne digne de confiance et s’il est digne d’être pris comme représentant de la jeunesse du monde, des quartiers populaires et des grandes marques », dit-il.

« Tout ça risque d’être explosif »

Mathias Pogba assure enfin dans cette vidéo pour le moins énigmatique qu’il va révéler des « choses très importantes à propos de Kylian Mbappé », et que « tout ça risque d’être explosif et de faire grand bruit ». Paul Pogba, qui se remet actuellement d'une blessure à un ménisque, a réagi dimanche à cette publication. Dans un communiqué de presse, ses avocats, ceux de sa mère et de Rafaela Pimenta indiquent: « Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n'y aura plus d'autres commentaires par rapport à l'enquête en cours. »