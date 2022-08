Coup d’envoi, passe en retrait, ouverture, lob, but. Le tout en huit secondes. Toute la France s’accorde à dire depuis dimanche soir que Kylian Mbappé a égalé le record du but le plus rapide de l’histoire du championnat contre le Losc. Tout le monde ? Non. Michel Rio, ancien détenteur de la marque depuis un soir de 1992, résiste et demande que l’on jette un œil à la photo finish, comme en athlé et au vélo. A l’époque joueur du Stade Malherbe de Caen, Rio avait envoyé un amour de reprise de volée au fond des filets à la réception d’une ouverture comme on n’en fait plus aujourd’hui. Et selon lui, tout est allé un peu plus vite, preuve à l’appui.

« J’ai appelé un pote qui bosse à la vidéo dans un club pro en Bretagne que je ne citerai pas. Comme il a du matos de professionnel, je lui ai demandé de reprendre les images des deux buts. Et moi, je suis un peu sous les huit secondes alors que Kylian, que j’adore au passage, est un peu au-dessus des huit. Si on reprend les images, Mbappé est en 8’’06 et moi à 7’’72. Et d’ailleurs ça se voit à vitesse réelle, quand ma frappe rentre dans le but, le ballon de Kylian est aux six mètres encore. Lui, quand il va en profondeur, la balle prend un rebond. Alors que moi, c’est un ballon que je reçois auquel je redonne de la vitesse. »

Michel Rio > Kylian Mbappé



Michel Rio > Kylian Mbappé



La VAR a parlé. L'ancien du @SMCaen Michel Rio est toujours le buteur le plus rapide de l'histoire de @Ligue1UberEats. Désolé @KMbappe 🤭 #LOSCPSG pic.twitter.com/8IPEGBTYsS — Le Coup de Projo 🇺🇦 (@lecoupdeprojo) August 21, 2022



Deux buts, deux stratégies

L’argumentaire imparable a déjà été confirmé par un montage pas trop mal fichu facilement trouvable sur les réseaux. Une mini-victoire pour Rio, qui partage néanmoins volontiers le gâteau avec son jeune héritier. « je suis content de le partager avec Kylian, qui est un joueur hors-norme. En plus ça remet en lumière mon but à moi, c’est sympa. Je le disais en me marrant à des potes depuis quelques années : s’il y en a un qui peut battre mon record, c’est Kylian Mbappé. Mais je pensais pas que ça arriverait aussi vite ! »

Il faut en revanche accorder au but parisien son caractère intentionnel, là où celui d’il y a trente ans était l’heureuse conséquence d’une stratégie un peu moins ambitieuse. « A l’époque, pour démarrer le match, le plan pour mettre la pression sur l’adversaire était de mettre une balle en dehors des dix-huit mètres entre le poteau de corner et les dix-huit mètres, raconte Michel Rio. A l’époque, c’était à la mode. Comme j’avais les deux pieds, un coup je jouais à droite, l’autre à gauche. Ce jour-là, je suis à gauche et le concours de circonstances fait que la balle est en profondeur et que je suis au bon endroit et au bon moment. » Une version totalement différente de celle du PSG, racontée par Christophe Galtier sur le plateau de Prime Video. « On l’a pratiqué à l’entraînement [samedi]. Quand cela fonctionne au bout de huit secondes, c’est une grande satisfaction. Félicitations aux joueurs d’avoir osé le tenter et surtout de l’avoir réussi. »

La mode va-t-elle durer ?

Il y a bien un dénominateur commun aux deux buts, autre que leur improbable rapidité : l’effet de mode invoqué par Michel Rio. Hier, la tendance était aux grosses chiches vers l’avant, limite façon rugby, pour aller chercher une bonne touche dans le camp adverse dès le coup d’envoi. Aujourd’hui, elle est aux combinaisons millimétrées comme on en voit des dizaines sur coup franc, corner et touches, dans le but de claquer un pion prématuré.

3 décembre 2021 : Bournemouth allume la première mèche contre Fulham. Une passe en retrait et un jeu en triangle plus tard, le gardien adverse ramassait le ballon au fond de ses filets.

Ligue des champions 2022 : Le Real Madrid la tente sans succès contre le PSG et Manchester City.

14 août, le Sparta Rotterdam ouvre le score de la même manière contre Alkmaar.

Le 20, veille de Losc-PSG, et comme déniché par L’Équipe, le club nord-irlandais de Cliftonville avait repris la même idée.

@RMadridInfo the kick off pic.twitter.com/4WEoEwdW0T — Mad Madrid (@MaadMadrid) June 4, 2022



En bonus, Galtier a également tenu à faire un clin d’œil aux U19 parisiens, auteurs d’un but similaire contre Salzbourg en Youth League. Mais il prévient : « C’est un but qu’on ne reverra plus. » On se permet d’en douter. Typiquement, le genre d’armes qu’on garde bien au chaud pour la ressortir au moment idoine. Au hasard, pendant un match-clé de Ligue des champions ?