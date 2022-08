Les choses sérieuses commencent. Enfin c’est ce qu’on se plaît à penser, dans la crainte de voir le PSG rosser tout ce qui passe cette saison. Mais la sortie du jour fait partie des plus piégeuses de la saison, contre la dernière équipe championne de France avant Paris, emmenée par un nouveau coach aux principes séduisantes et une attaque prometteuse sur le papier (Bamba, David, Bayo). Enfin, pas Bayo, puni pour une sortie nocturne et hors du groupe, comme l'indique L'Equipe...

Galtier, qui connaît bien la maison, ne doit pas trop trembler du menton, mais il veillera sans doute à peaufiner l’entente entre Neymar et Mbappé, qui n’a pas sauté aux yeux samedi dernier, en raison surtout de la bouderie de l’attaquant tricolore, nouveau patron supposé du trident parisien. Alors Kylian fâché, Kylian, triplé ? Réponse à partir de 20h45