Saleté d’Omicron. Pour sa troisième cérémonie des Paint d’Or, le service des Sports de 20 Minutes avait vu les choses en grand : le théâtre du Chatelet réservé, la fine fleur du journalisme invitée, et les plus grands couturiers mis au parfum pour habiller tout ce beau monde. Mais Covid-19 oblige, il n’y aura donc pas de gala, tout au plus un petit papier pour recenser les plus belles créations (et les plus odieuses, car il existe une beauté laide) de la rédaction sur l’année écoulée.

Et comme il s’est passé énormément de choses en 2021, avec l’Euro, les JO, la Ligue des Nations, le parcours du PSG en Ligue des champions, celui des Français à Roland-Gar… ah non rien, le plateau est forcément relevé. Contrairement au Ballon d'Or, pas de panel de journaistes à l’étranger pour désigner le vainqueur. Déjà, parce qu’on nous aurait craché à la figure :

- Hello The Guardian, it is 20 Minutes, do you know the famous Paint d’Or and want to be part of it ?

- Wut ? Tut, tut, tut…

-Allô ? Allô ?????

Ensuite, parce qu’en grand amoureux de la démocratie participative, on a décidé que le choix ne pouvait revenir qu’à nos fidèles lecteurs, ceux qui supportent jour après jour nos folies graphiques. Mais attention, on ne vote pas n’importe comment.

Qu’est-ce qu’un bon Paint ?

Un montage propre OU dégueu au possible

Un montage avec une bonne vanne, une bonne référence

Un montage avec un minimum de boulot

Compte double : une bonne vanne et une ref qui colle au contexte

Compte triple : il a été fait par W.P (tous les moyens sont bons pour gagner)

Les finalistes 2021

Pochettino, Bob le bricoleur

Enlevez-nous Paint et photoshop (épisode 673) - 20 Minutes Productions

Le DJ de l’équipe de France championne olympique de volley

L'équipe de France et son meilleur allié contre la Russie. - JUNG Yeon-je / AFP

L’année des Bleus, cette montagne russe (il faut zoomer)

En zoomant un peu c'est plus marrant. - Rafael Ben-Ari/ Chameleons Eye /Newscom/SIPA/Montage 20 Minutes

The Usual suspects

Les principaux suspects de notre enquête. - 20 minutes

La paranoïa Covid-19 et l’interminable attente à Tokyo

Le petit box où on attend 3h après le test salivaire. - J.L/20 minutes

Les Peaky Blinders Mâcon

Encore un Paint dégueu, étonnant n'est-ce pas? - 20 Minutes Productions

Le basket français se cherche un diffuseur

Où verra-t-on Mike James et Victor Wembanyama cette année ? - AFP et JSF Nanterre

Kingsley Coman à l’Elysée ?

Kingsley Coman président. - Michel Euler/AP/SIPA

Seum Wars : l’empire contre-attaque

Le plus inquiétant? On était totalement sobre au moment de faire ce montage - 20 Minutes Productions

Mario Kart : Benzema et Giroud édition

Après l'Euro ça va être le feu sur les pistes de karting - 20 Minutes Productions

Thug N’Golo Kanté en a marre d’être gentil

Enlevez-nous Paint, saison 17 épisode 32 - 20 Minutes Productions

(René) la taupe du vestiaire parisien

Le vestiaire du PSG et une balance. - KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Sérgio Conceição, Porto fiction

Bah alors, y a personne? Porto Fiction - 20 Minutes Studios

A vous de voter