Bah alors, y a personne? Porto Fiction — 20 Minutes Studios

L’image est peu banale. Sérgio Conceição s’est levé de son siège dans la salle de conférence du Juventus Stadium sans avoir eu à répondre à la moindre question après la qualification du FC Porto pour les quarts de finale de Ligue des champions, mardi soir. Quelques secondes auparavant, l’ancien coach du FC Nantes s’étonnait notamment de l’absence de journalistes portugais. « Tant pis. Alors on y va. »

La conf fantôme a très vite fait parler d’elle en Italie et surtout au Portugal, où les supporters portistas sont bien évidemment furax. Plusieurs raisons à ce fail médiatique. En premier lieu et selon nos informations, beaucoup de journaux portugais n’auraient pas reçu le lien zoom de l’UEFA pour participer à la conférence de presse. L’autre raison est économico-logistique : quelques-unes des principales chaînes de TV portugaises n’ont pas fait le déplacement en Italie pour faire des économies, crise oblige. Et il se murmure que ce choix était motivé par une absence totale de foi en la qualif du FC Porto. Perdu.