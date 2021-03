Erling Haaland chambre Bounou après son penalty contre Séville. — Ina Fassbender / AFP / POOL

Le prodige de Dortmund Erling Haaland, auteur d'un nouveau doublé mardi contre Séville et qualifié pour les quarts de la Ligue des champions, a encore affolé les compteurs et les records tandis que Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de la C1, est resté muet face à Porto et a pris la porte avec la Juventus.

20 - Erling Haaland a marqué 20 buts en 14 matches de Ligue des Champions, devenant le joueur le plus rapide à atteindre cette barre dans la compétition, et ce en 10 rencontres de moins que le précédent détenteur du record (24 pour Harry Kane). Ahurissant. #BVBSEV #bvbsevilla pic.twitter.com/hVCErn1lvi — OptaJean (@OptaJean) March 9, 2021

Déjà auteur d'un doublé à l'aller en Andalousie (3-2), il a récidivé en inscrivant deux nouveaux buts (2-2). Une frappe à bout portant (35e), puis un penalty, d'abord raté mais à retirer, et cette fois réussi (54e). Plus que jamais leader de cette édition avec dix buts, l'attaquant de 20 ans en est désormais à 20 buts en 14 matches de C1 dans sa carrière et s'offre plusieurs records de précocité et efficacité. Il dépasse ainsi l'attaquant français du Paris SG Kylian Mbappé qui avait inscrit 19 buts en C1 avant son 21e anniversaire.

Quatre doublés consécutifs

« Ca a été un match difficile, je suis fatigué mais c'est vraiment bon d'être qualifiés pour le prochain tour », a glissé le cyborg norvégien. « On savait qu'ils allaient nous attaquer très fort, mais quand on a eu marqué un but, il leur en fallait trois, mener 1-0 à la mi-temps était bon pour nous. J'ai raté mon premier penalty : si le gardien était resté sur sa ligne, j'aurais marqué mais il a triché. J'étais un peu nerveux pour le retirer mais je savais que ce serait bien qu'on marque ce second but ». Un fait de jeu qui a occasionné un chambrage du Norvégien sur Bounou, le gardien andalou. La preuve que cet homme n'est pas qu'un robot.