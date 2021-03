FOOTBALL Le Portugais s'est retourné vers son but au moment du coup-franc de Sergio Oliveira et a laissé filer la balle entre ses jambes, précipitant l'élimination de son équipe

Cristiano Ronaldo n'y arrive pas en C1 avec la Juve. — Marco BERTORELLO / AFP

Pour les haters qui pensent que Cristiano Ronaldo est le seul responsable de la carrière d'entraîneur de Zidane, sans doute faut-il ajouter que le contraire est au moins aussi valable en Ligue des champions. Pour la troisième année consécutive depuis qu'il a quitté le Real Madrid pour la Juventus Turin, CR7 a pris la porte beaucoup trop tôt dans la compétition, cette fois face à Porto (3-2 après prolongations, 1-2 à l'aller).

Le Portugais n'a pas échappé aux critiques féroces mardi soir, moins d'ailleurs pour n'avoir pas su peser offensivement que pour son attitude sur le but de la qualification de Porto, alors qu'on se dirigeait vers les tirs au but. Le coup-franc de Nelson Oliveira n'était pas spécialement bien tiré, mais il est passé sour la jambe d'appui de Ronaldo, qui a commis deux erreurs en une : sauter et regarder vers son but plutôt que vers le ballon, comme Rabiot à sa droite d'ailleurs.

« Ronaldo va apprendre à Messi » il va juste lui apprendre comment se retourner sur coup franc et concéder un but pic.twitter.com/OxzmBCTbi2 — Booska (@Booskabaw) March 10, 2021

«Les joueurs ont eu peur du ballon»

Fabio Capello, ancien entraîneur de la Juve ou du Real, et désormais consultant pour Sky Italia, ne s'est pas fait prier pour le dégommer : « C'est une erreur impardonnable. De mon temps, on choisissait les joueurs qu'on mettait dans le mur parce qu'il ne fallait pas qu'ils aient peur du ballon. Les joueurs de la Juve ont eu peur, ils ont sauté pour l'éviter tout en tournant le dos au ballon, c'est impardonnable ».

Andrea Pirlo, l'entraîneur des Bianconeri, ne pouvait pas se permettre une telle sortie, mais il n'en pensait pas moins après le match : « Les joueurs n'ont pas compris l'importance de ce tir, peut-être du fait qu'il était lointain, et ils se sont tournés. Quand tu fais cette erreur en huitième de finale, tu la paies et tu ne vas pas en quart. »