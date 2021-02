Erling Haaland a inscrit un doublé lors de la victoire de Dortmund à Séville (3-2) le 17 février 2021 en 8e de finale aller de Ligue des champions. — Angel Fernandez/AP/SIPA

Sale temps pour les clubs espagnols à domicile. Après la fessée administrée par le PSG à Barcelone, c’est Dortmund qui est allé s’imposer sur la pelouse du FC Séville 3-2, mercredi soir. Dans l’autre match, la Juventus s’est inclinée 2-1 à Porto, mais en inscrivant un but en fin de match qui permet à la Vieille dame de conserver ses chances.

Avec un doublé, Erling Haaland a sonné la révolte du Borussia. Le jeune Norvégien (20 ans) a d’abord exploité un ballon piqué par Jadon Sancho dans la surface (27e), avant de doubler la mise du gauche en contre-attaque, sur un ballon glissé par son capitaine Marco Reus (43e). Ce doublé élève le total de buts de Haaland en Ligue des champions à 18 réalisations en seulement 13 matches dans sa carrière. Cette saison en C1, il totalise déjà 8 buts en 5 matches. Beau joueur, Lopetegui, le coach de Séville a salué la performance « d’un des meilleurs joueurs du monde ».

La Juve se fait peur

Menée 2-0 sur des buts de Taremi et Marega, la Juventus s’est réveillée en fin de match. Bien servi en retrait par Rabiot, Chiesa a sorti les bianconeri d’une soirée très mal embarquée. Muselé, Ronald a réclamé un penalty dans les derniers instants mais l’arbitre n’a pas bronché.

« Ils défendent très bien, et avec ce but en début de match, c’est devenu encore plus difficile. On leur a servi le match qu’ils voulaient sur un plateau d’argent. (…) Heureusement, on a réussi à rester en course en vue du match retour avec le but de Chiesa", a réagi Andrea Pirlo.

Les 8e de finale de la Champion’s league continuent la semaine prochaine avec Lazio-Bayern et Atletico-Chelsea mardi, puis Atalanta-Real et M’Gladbach-Manchester City mercredi.