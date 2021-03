— Isabella BONOTTO / AFP

La Juventus, championne d’Italie en titre, a renoué avec la victoire en Serie A contre Spezia (3-0) à domicile mardi et reste au contact de l’AC Milan (2e) et de l’Inter (1er) dans la course au titre. Repoussée à 10 points de la tête après son match nul (1-1) sur la pelouse de l’Hellas Vérone samedi, la Juventus peut encore rêver d’un dixième scudetto consécutif, après ce facile succès.

Mais ce match restera aussi dans l’histoire comme celui qui a vu Cristiano Ronaldo égaler le grand Pelé. En inscrivant le 767e but de sa carrière, le 20e cette saison en Serie A, le buteur portugais a égalé le record de buts de la légende brésilienne, du moins en matchs officiels car Pelé ne lâche pas l’affaire et affirme encore aujourd’hui en avoir inscrit plus de 1200 en comptant les matchs amicaux.