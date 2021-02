FOOTBALL Nanu a eu une commotion cérébrale et un traumatisme vertebro-médullaire avec perte de connaissance

Nanu a été victime d'un choc violent à la tête le 5 février 2021 avec Porto. — Nuno Guimaraes/ProSports/Shutterstock/SIPA

Des images difficilement soutenables mais des nouvelles plutôt rassurantes au vu de la gravité du choc. Alors que Porto poussait pour arracher la victoire sur la pelouse de Belenenses, son défenseur Nanu a été violemment percuté par le gardien adverse, Stanislav Kritsyuk, sorti hors de ses six mètres pour dégager le ballon. Le défenseur de 26 ans, complètement KO, est resté à terre de longues minutes, inconscient sur le terrain, sous les regards catastrophés de ses partenaires mais aussi de ses adversaires, qui priaient pour certains.

Grosse force aux joueur de Porto Nanu pic.twitter.com/ysJx8xdjxM — Junior Subtil #CR36 (@juniorsubtil1) February 4, 2021

Heureusement, les nouvelles sont plutôt rassurantes pour Nanu, hospitalisé depuis jeudi soir. « Nanu a eu une commotion cérébrale et un traumatisme vertebro-médullaire avec perte de connaissance, a indiqué le club dans un message sur Twitter. Il est actuellement stable, conscient et déjà orienté dans le temps et l’espace. Les examens effectués à l’hôpital S.Francisco Xavier n’ont pas révélé de changements de gravité clinique. Il reste en observation à l’hôpital ».