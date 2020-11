L’Olympique de Marseille a perdu (0-2) contre le FC Porto lors de la quatrième journée de Ligue des champions au stade Vélodrome.

Marseille est éliminé de la Ligue des champions, mais peut encore espérer la qualification en Ligue Europa.

Cette défaite est la treizième de suite pour l’OM en Ligue des champions, nouveau record du nombre de défaites de suite dans la formule moderne de la C1.

L'Olympique de Marseille s’est incliné (0-2) contre le FC Porto mercredi soir au stade Vélodrome pour la quatrième journée de Ligue des champions. Une défaite synonyme d’élimination pour l’OM, mais surtout de triste record du nombre de défaites en Ligue des champions, puisque c’est la treizième de suite.

Un premier but cruel

Pour la première fois depuis le début de la compétition l’Olympique de Marseille est bien entré dans son match et a proposé du jeu. Les attaques sont surtout passées sur le côté droit, avec Florian Thauvin, Morgan Sanson et Hiroki Sakai. Mais les Marseillais sont retombés dans leur déboire à partir de la 30e. Et Porto en a forcément profité sur un cafouillage après un corner. Mandanda a tout tenté pour sauver les siens mais Sanusi a réussi à pousser la balle au fond en s’y reprenant à deux fois. Cruel pour l’OM qui dominait jusqu’alors.

Des Marseillais toujours aussi inoffensifs

Toujours aucun but inscrit pour Marseille dans cette compétition, et ça fait vraiment tâche pour un club dont la devise est "droit au but". Valère Germain, préféré à Dario Benedetto, a été plus en vue que l’Argentin depuis le début de la C1. Il aurait même pu marquer un but de la tête sur un coup franc de Thauvin (14e). A part lui, c’était encore le désert dans la surface de Porto. Florian Thauvin a malheureusement été meilleur en conférence de presse que sur le terrain. Il aurait pu sauver son match, et son équipe, sur un centre de Payet, mais il a été dominé par le défenseur (61e).

Triste record pour les Phocéens

Et de 13. Cette défaite est la treizième de suite pour l’OM, nouveau record de défaite consécutives dans la formule moderne de la Ligue des champions. Une honte pour un club comme l’OM. Au-delà de ce record, qui dans le fond ne veut pas dire grand-chose, Marseille reste la pire équipe de cette compétition avec aucun but inscrit, neuf encaissés, et pas le moindre point inscrit. La douche froide après sept ans d’absence dans cette compétition.

Adrien Max