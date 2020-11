Kylian Mbappé lors de PSG-Monaco, le 20 novembre 2020. — VS Press/SIPA

Un grand favori, et une palanquée de beaux outsiders. La liste des nommés pour le prix Fifa The Best – la récompense individuelle la plus prestigieuse cette année en l’absence du Ballon d'Or​ – a été dévoilée ce mercredi. Robert Lewandowski, la machine à buts du Bayern Munich, a les faveurs des pronostics. Derrière, les Parisiens Neymar et Kylian Mbappé postulent, tout comme Ronaldo et Messi.

Un seul autre vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern fait partie de la liste : le milieu Thiago Alcantara, transféré en septembre à Liverpool. Le champion d’Angleterre place le plus de joueurs dans cette liste avec, en plus de l’Espagnol, Sadio Mané, Mohamed Salah et Virgil van Dijk. Kevin De Bruyne et Sergio Ramos complètent la sélection.

Zidane avec du beau linge chez les coachs

Côté dames, cinq championnes d’Europe avec Lyon sont présélectionnées : Lucy Bronze (transférée depuis à Manchester City), Delphine Cascarino, Saki Kumagai, Dzsenifer Maroszan et Wendie Renard. Pernille Harder, lauréate du prix UEFA, est dans la liste, tout comme Caroline Graham Hansen, Jennifer Hermoso, Sam Kerr et Vivianne Medina.

Le flamboyant Marcelo Bielsa qui a décroché une promotion en Premier League avec Leeds est candidat au prix d’entraîneur masculin de l’année, aux côtés de Zinédine Zidane (Real Madrid), Hansi Flick (Bayern Munich), Jürgen Klopp (Liverpool) et Julen Lopetegui (Séville).

Remise des prix le 17 décembre

Enfin, la toujours spectaculaire sélection pour le but de l’année est également connue. On y trouve trois femmes et huit hommes. Parmi eux, l’éternel Dédé Gignac, nommé pour un magnifique ciseau retourné planté avec les Tigres.

Les lauréats seront désignés par un vote des entraîneurs et capitaines de toutes les équipes nationales, de journalistes et de supporters. Les trois finalistes de chaque catégorie seront annoncés le 11 décembre et la cérémonie de remise des prix est prévue le 17 décembre.