FOOTBALL L’entraîneur allemand de Liverpool et l’Argentin sont les grands gagnants des Prix Fifa The Best, remis lundi

Jürgen Klopp — Javier Garcia/BPI/REX/SIPA

A ses côtés étaient nommés Mauricio Pochettino (Tottenham) et Pep Guardiola (Manchester City). Mais Jürgen Klopp était-il le meilleur ? TotAllemand. Lundi à Milan, l’entraîneur allemand de Liverpool a reçu le prix Fifa The Best d’entraîneur masculin de l’année.

Lui qui a remporté la Ligue des Champions avec les Reds au printemps, a tenu à remercier son « incroyable club de Liverpool. Ceux qui ne l’aiment pas n’ont pas de cœur (…). Personne n’aurait imaginé que je sois là il y a 20 ans, 10 ans, cinq ans, même quatre ans. A quoi ça tient ? Mauricio, je suis là et pas toi parce qu’on a gagné ce match. Le foot est comme ça », a-t-il ajouté à l’attention de Mauricio Pochettino, finaliste malheureux de la C1 avec Tottenham. Jürgen Klopp succède à Didier Deschamps, vainqueur l’an passé de ce prix Fifa.

Lionel Messi, meilleur joueur de l’année

Le favori était le défenseur néerlandais de Liverpool Virgil Van Dijk, nommé il y a un mois joueur UEFA de l’année. Mais c’est bien Lionel Messi qui repart avec le trophée Fifa The Best du meilleur joueur de l’année. « Je veux remercier tous ceux qui ont voté pour moi. Les prix individuels sont une chose secondaire pour moi. L’important est le collectif. Mais c’est un moment spécial pour moi, d’être ici avec ma femme et deux de mes trois enfants », a déclaré le joueur du Barça.

Chez les femmes, le prix a été remis à l’Américaine Megan Rapinoe, championne du monde l’été dernier en France avec sa sélection.