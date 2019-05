Sergio Conceição en est venu aux mains avec un supporter. — Global Media Group/Sipa USA/SIPA

Il a le sang chaud. Mercredi, lors d’un match de jeunes opposant le FC Porto à Benfica, Sergio Conceição s’en est pris physiquement à un supporter présent dans les gradins, rapporte ce jeudi matin la presse portugaise. La raison de son courroux ? L’ancien coach du FC Nantes, lui aussi en tribune, n’a pas accepté que ce fan invective son fils, qui venait de marquer pour le club lisboète.

Intervention de la sécurité

La sécurité et les personnes présentes autour ont dû intervenir pour mettre fin à l’altercation et calmer Sergio Conceição. Les différents journaux sportifs portugais (OJogo, ABola, Record etc.) font leur une sur cet incident ce jeudi.

La presse 🇵🇹



Conceição 🔵 s’énerve et en viens aux mains face a des supporters



Benfica 🔴 c’est 12 renouvellement de contrat la même saison



Et les dirigeants sont à Barcelone pour Cillessen 🇳🇱



Le Sporting 🦁 sur Paulinho les discussions avec Braga 🔴 ont déjà commencées pic.twitter.com/11saZ6DdMR — Joueurs Portugais 🇵🇹 (@JoueurPortugais) May 16, 2019

Pour rappel, le titre de champion du Portugal devrait échapper au FC Porto de Sergio Conceição car les Dragons – à une journée de la fin – ont deux points de retard sur… Benfica.