Les fêtes de fin d’année ne sont pas toujours un plaisir. Si certains s’impatientent de retrouver leur famille pour s’échanger des cadeaux au pied du sapin, d’autres redoutent ces jours de solitude. Selon une étude de l’Ifop pour l’association Dons solidaires, publiée en décembre, 14 % des Français prévoient de passer le réveillon de Noël seul (80 % seront en famille, 6 % entre amis).

Ce chiffre en baisse, sept points de moins par rapport à l’année précédente (21 % étaient seuls), peut s’expliquer par la levée des dernières restrictions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19. Mais la crainte d’être seul reste néanmoins très présente dans la population. Selon le même sondage, 27 % des personnes interrogées appréhendent ainsi la solitude pour cette période de fêtes.

Un numéro d’appel commun en cas de détresse

Ce mardi, SOS Amitié lance « un appel à l’écoute et à la bienveillance ». « Contrairement à l’idée reçue, l’isolement subi pendant la période des fêtes ne concerne pas que les personnes âgées : les personnes bien intégrées socialement le subissent aussi. Célibataires, divorcés, expatriés, endeuillés, ceux en froid avec leur famille… de nombreuses raisons expliquent pourquoi certains passent les fêtes seuls, face à eux-mêmes. Les jeunes ne sont pas épargnés », rappelle l’association dans un communiqué.

Pour « vaincre les stigmates de la solitude », SOS Amitié incite les personnes seules à « briser le tabou » en parlant à leurs proches ou en les contactant à travers leurs lignes d’écoute. L’association a ainsi mis en place un numéro d’appel commun : 09 72 39 40 50. Cette écoute anonyme et confidentielle des personnes en souffrance est assurée 24h/24 et 7j/7. Ses bénévoles répondent également aux appels de détresse de 13 heures à 3 heures du matin par chat et par messagerie sous 48 heures.