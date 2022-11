Vêtements, objets, et produits tech : jamais la seconde main ne s’est aussi bien portée ! Une vraie tendance, accélérée par un contexte économique délicat, mais aussi une volonté de plus en plus affirmée de nombreux acheteurs de veiller à l’environnement, en offrant à certains équipements une seconde vie. A l’approche des fêtes de Noël, ce sont les reconditionneurs de smartphones qui s’attendent à des ventes records. Envie de déposer au pied du sapin un iPhone ou un Samsung Galaxy d’occasion (les références les plus vendues)? « 20 Minutes » vous donne les clés de ce marché, vous livre ses astuces et vous met en garde face aux pièges à éviter.

Un vrai phénomène

Offrir un smartphone reconditionné à Noël ? S’il y a quelques années, beaucoup n’osaient l’envisager (sans doute de crainte d’offrir un appareil d’occasion, voire de « faire radin »), l’idée a depuis largement fait son chemin. Signe des temps ? Oui : le marché s’est structuré et possède désormais un véritable historique, et l’époque est plus que jamais aux économies et aux bons plans. De leur côté, les considérations environnementales des consommateurs évoluent. Résultat: 37% des Français déclarent avoir déjà acheté un smartphone reconditionné*





CertiDeal applique 32 points de contrôle sur les smartphone avant leur revente. - Christophe Séfrin/20 Minutes





Ainsi, alors que le marché des smartphones neufs stagnait en 2021 (-3,6 % en volume), celui des terminaux reconditionnés explosait à de plus 36 %, représentant 16 % des volumes de ventes totaux, selon le Gfk. Et c’est durant la période des fêtes que les reconditionneurs font le plus gros de leur « business ».

Top départ lors du Black Friday

« On attaque clairement la plus forte période de l’année », s’enthousiasme Laure Cohen, cofondatrice de CertiDeal. « Comme pour le marché du neuf, nous nous préparons à des pics de ventes multipliés par trois durant le prochain mois », confirme David Mignot, cofondateur de YesYes. Pour ces deux reconditionneurs français, le Black Friday donnera le coup d’envoi des grosses ventes annuelles, l’attentisme des acheteurs étant de plus en plus prégnant avant le 25 novembre. C’est en effet la date « officielle » du Black Friday, la grande braderie annuelle, et de ses nombreuses promotions, notamment dans l’univers de la tech. Braderie plus que jamais plébiscitée par la « Génération Z » : 92 % des 15-25 ans profitent du Black Friday pour faire des achats, dont 71 % pour acheter des cadeaux de Noël à prix réduit** !

Apple et Samsung mènent la danse

Constat : à part les smartphones Apple et Samsung, peu de marques ont voix au chapitre dans l’univers du smartphone reconditionné. Et encore, les iPhone y trusteraient 80 % des ventes, environ. « On ne voit pas beaucoup Huawei, ni Oppo dont certains modèles ont pourtant la cote. Quant à Xiaomi (le troisième plus gros vendeur de smartphones au monde et en France, selon Canalys), le prix du neuf reste relativement accessible », note Laure Cohen.

Il ne serait donc pas forcément intéressant d’acheter un Xiaomi reconditionné. Nous avons néanmoins débusqué des Xiaomi Mi 11 reconditionnés vendu 349 euros en 256 Go (contre 495 euros, leur actuel prix en neuf) sur Smaaart, un autre reconditionneur français, qui privilégie les circuits courts. On en trouve davantage sur BackMarket, qui est une place de marché et qui agrège des reconditionneurs du monde entier. Un critère à vérifier avant d’acheter, si vous ne voulez pas trop impacter votre empreinte carbone… Selon une récente étude***, en 2022, 45 % des acheteurs de smartphones reconditionnés sont motivés par l’aspect plus écologique de leur démarche. C’est 11 % de plus qu’en 2021 ! Encourageant.

Trois ans d’âge pour les meilleurs crus

Le marché est donc drivé par des produits qui coûtent cher à l’origine. Et par des produits qui ont environ trois ans d’âge. Ainsi, à l’heure où les nouveaux smartphones, comme l’iPhone 14, n’évoluent qu’à la marge techniquement, les terminaux qui, hier, étaient au top de la techno, restent paradoxalement très compétitifs. Des exemples ?

L’iPhone 11 serait selon David Mignot de YesYes, « le super rapport qualité/prix du moment ». Lancé à 809 euros fin 2019, on le trouve vendu à 389 euros en reconditionné (64 Go). Pour les plus petits budgets, Laure Cohen recommande l’iPhone XR que l’on peut trouver à un peu moins de 300 euros en 64 Go. Même s’il est plus ancien (cinq ans), le très bon plan chez Apple reste l’iPhone 8, vendu autour de 150 euros en 64 Go, contre 809 euros à son lancement. Gare : les iPhone plus vieux ne sont plus compatibles avec iOS 16 et pourront avoir du mal à faire tourner certaines applications. Un iPhone 8 peut donc sembler idéal pour le premier équipement d’un ado, même s’il convient de comparer différents modèles en vérifiant notamment ce que l’on appelle leur « grade esthétique ». Sur le site du reconditionneur, celui-ci détermine l’apparence du produit, avec la possibilité de micro-rayures, de tâches, d’éventuels impacts visibles, etc. (Lire encadré).

Samsung moins cher

Du côté de chez Samsung, c’est le Galaxy S10 qui fait figure de très bonne affaire si l’on veut tenir son budget. Lancé il y a 3 ans (comme l’iPhone 11), il est aujourd’hui 70 % moins cher que lors de son lancement : 259 euros environ, contre 909 euros en 128 Go.





La Galaxy S20 de Samsung est vendu 60% en reconditionné que lors de son lancement. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES





Plus récent (2020), le Galaxy S20 émarge, lui à 369 euros environ, soit 60 % moins cher que le prix du neuf en 128 Go ! Où l’on notera que les prix des anciens smartphones Samsung se dégradent plus rapidement que ceux de son éternel rival à la pomme… Une logique à cela : Apple ne touche pratiquement pas au tarif de ses smartphones neufs durant leur cycle de vie, tandis que ceux de Samsung évoluent à la baisse dans le temps. Les premiers iPhone 14 commencent à tout juste arriver en reconditionné (à partir de 889 euros). Une aubaine pour les acheteurs, selon David Mignot : « Ils vont pouvoir accéder à une part de rêve à prix cassé ».

* Enquête Ifop pour Smaaart, réalisée auprès de 1.201 personnes du 3 au 6 octobre 2022.

** Enquête Opinion Way pour Clearpay, réalisée auprès de 525 personnes du 5 au 7 octobre 2022.

*** Enquête Happydemics, pour YesYes, réalisée auprès de 1.018 personnes du 5 au 13 août 2022.