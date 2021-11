Louer son smartphone ? L’idée n’est pas nouvelle, mais Next Mobiles entend bien la dépoussiérer. A la base de cette société française fondée il y a quelques mois, la volonté de changer la donne en matière de téléphonie mobile. « On a conçu une offre de location de smartphones que l’on est fiers de recommander à nos proches », vantent les deux co-fondateurs de Next Mobiles.

Frédérick Gian et Fadel Bennouna, les fondateurs de Next Mobiles. - NEXT MOBILES

L’un et l’autre s’y connaissent en téléphonie. Frédérick Gian a créé la société de distribution Modelabs et lancé des smartphones pour la marque Echo. Fadel Bennouna a travaillé dans les assurances et chez Bouygues Telecom. « Mes 12 ans chez cet opérateur m’ont convaincu que le service client était capital », précise à 20 Minutes Fadel Bennouna.

150 produits, 30 références, 6 marques

Leur idée commune : « Louer des smartphones avec une offre sexy et un accès facilité au consommateur », explique Frédérick Gian. Concrètement, Next Mobiles propose la location de smartphones neufs et reconditionnés. 150 produits (avec différentes capacités, couleurs…) , déclinés de 30 références issues d’un nombre réduit de marques (Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Motorola et Vivo) s’affichent sur le site de Next Mobiles.

Les offres du site Next Mobiles. - CAPTURE

Pêle-mêle et dans l’ordre de prix croissants : un iPhone 8 reconditionné moyennant 9,90 euros/mois ; le Mi 11i 5G de Xiaomi neuf à 27,90 euros/mois ; le Galaxy S21 de Samsung reconditionné à 32,90 euros/mois… jusqu’à l’iPhone 13 Pro Max neuf à 62,90 euros/mois.

« Pas d’astérisque dans le contrat : l’offre est sans engagement, avec assurance vol, casse et oxydation incluse », précise Frédérick Gian. « Depuis juin 2020, on a pris en charge 100 % des déclarations de sinistres. 100 % des clients ont reçu un téléphone d’échange », ajoute Fadel Bennouna. Vérification faite par 20 Minutes : Next Mobiles n’accepte que deux déclarations de sinistre par an (dont un vol et une casse). La casse est assurée pour le monde entier, le vol en France uniquement. Sans doute de quoi éviter les abus… Next Mobile fournit pour tout smartphone loué et pour le même tarif une coque et un verre trempé pour protéger l’écran du terminal loué.

Allèchant ? Oui, mais un apport initial est quand même demandé : de 20 euros à 120 euros selon les modèles. Exception : il est réclamé un apport de 200 euros pour louer le Galaxy Z Fold 3 de Samsung, le must-have des smartphones pliables, loué 89,90 euros/mois…

L’Phone 13 à 1119 euros au lieu de 909 euros

Allez, on se lance dans un petit calcul, juste pour voir !

Prenons l’iPhone 13, l’un des smartphones les plus convoités de cette fin d’année. Il est disponible neuf sur Next Mobiles en trois coloris (le rose et le bleu sont manquants). L’appareil est proposé en 128 Go et 256 Go. En 128 Go, le terminal est loué à 42,90 euros par mois après un apport initial de 90 euros. Prix de revient à l’issue de 24 mois (délai au-delà duquel l’iPhone 13 pourra être conservé) : 1119, 60 euros assurance incluse. Sur l’Apple Store, le prix de vente du modèle identique est de 909 euros.

Next Mobile propose des smartphones à la location des marques Apple, Samsung, Motorola, Vivo, Oppo et Xiaomi. - NEXT MOBILES

Le coût de sa location est donc de 210,60 euros. Le tarif ne semble pas exorbitant, d’autant qu’une assurance (généralement facturée entre 10 et 15 euros/mois) est incluse. « Les coûts de l’assurance sont maximisés en étant ingénieux. Je ne vous donnerai pas la recette, mais on les a réduits pour le consommateur », s’enorgueillit Fadel Bennouna, cofondateur de Next Mobiles.

La nouveauté au prix de l’ancien modèle

Astuce pour le consommateur : lorsque la marque du smartphone loué renouvelle son offre, il est possible de demander d’échanger son terminal pour le modèle le plus récent, neuf. Et ce, sans que le prix de la location évolue. En gros : il sera possible de passer de l’iPhone 13 à l’iPhone 14 fin 2022 en restituant le premier (en bon état) sans payer plus cher : 42,90 euros/mois.

Au bout de 12 mois, il est possible de passer à la nouvelle génération de son smartphone sans surcoût. - NEXT MOBILES

Nous avons vérifié ce point dans les conditions générales de vente de Next Mobiles où il est effectivement précisé : « Il n’y a aucun frais de changement à régler pour le modèle supérieur hors frais de livraison. Le client peut changer pour le modèle supérieur, ou un autre modèle de même catégorie s’il le souhaite, sans aucun frais ni augmentation de l’abonnement mensuel » (sic !).

De son côté, l’iPhone 12 restitué rentrera dans le circuit en étant nettoyé, réinitialisé et éventuellement réparé en France. « Ça va dans le sens de l’économie circulaire. Posséder un téléphone ne sert plus a rien. On le change régulièrement, il faut retrouver un acheteur… Il y a beaucoup de contraintes et on les élimine », plaide Fadel Bennouna.

Les fraudeurs démasqués

Trop beau pour être vrai ? « On a toujours besoin de temps pour prouver que l’on ne raconte pas du pipeau », s’amuse Frédérick Gian, cofondateur de Next Mobiles. Revers de la médaille, certains smartphones ne sont actuellement plus disponibles chez Next Mobiles, comme l’iPhone 13 Pro, annoncé « en rupture ». Et les offres de Next Mobiles attirent aussi les fraudeurs.

« Nous disposons d’un système de reconnaissance faciale sur les pièces d’identité fournies par nos clients pour nous assurer qu’elles ne sont pas fausses », indique le distributeur. Revendiquant plusieurs milliers de clients depuis le début de son activité, Next Mobiles attire tous types de consommateurs. Selon ses deux co-fondateurs : « Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie et qui viennent pour le plaisir de pouvoir changer de smartphone régulièrement. Et d’autres qui préfèrent le louer avec une offre claire et accessible ».