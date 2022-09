Pas de vraie révolution à attendre des nouveaux iPhone 14 annoncés lors de la keynote du 7 septembre, même si Apple avance, pour certains d’entre eux, quelques nouveautés intéressantes. Pour vous éviter de devoir vous plonger dans les fiches techniques de chaque iPhone 14, « 20 Minutes » vous résume ce qu’il est important de savoir.

On passera rapidement sur l’entrée de gamme, qui intègre la même puce A15 Bionic que les iPhone 13 et présente peu d’évolution, hormis leur prix. Il faut compter 1.029 euros minimum pour un iPhone 14 et 1.169 euros pour un iPhone 14 Plus (128 Go) ! C’est grosso modo 100 euros de plus par rapport à la génération précédente ! On est franchement déçus qu’Apple ne propose pas d’iPhone 14 Mini, qui aurait été plus accessible.

1. Une meilleure stabilité

Les principaux progrès de l’entrée de gamme résident malgré tout sur le capteur annoncé plus large et une optique plus lumineuse. Mais surtout, un nouveau mode « Action » censé assurer une bien meilleure stabilisation, un peu comme si Apple avait logé une GoPro dans ses iPhone. On attend de voir ce que cela peut effectivement donner en vidéo (en Dolby Vison). Protégés contre la pluie et la poussière (norme IP68), les iPhone 14 et 14 Plus le sont aussi par le verre Ceramic Shield d’Apple, qui est plutôt costaud. Et ils sont compatibles avec les communications par satellite (lire encadré).

Grâce à de nouveaux gyroscope et accéléromètre, les nouveaux iPhone 14 détectent si l'on est victime d'un accident de la route. - CAPTURE

Un nouvel accéléromètre et un nouveau gyroscope leur permettent de détecter si vous êtes victime d’un accident de la route. Si vous avez perdu connaissance, les secours et quelques proches dont vous aurez préalablement enregistré les coordonnées seront alertés (cette fonction est également déployée sur les iPhone 14 Pro et Pro Max, mais aussi les nouvelles Apple Watch Series 8, SE 2 et Ultra).

2 - Une meilleure interactivité

Commune aux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max (respectivement vendus à partir de 1.329 euros et 1.479 euros en 6,1 et 6,7 pouces, soit 200 euros de plus que la génération précédente !), la « Dynamic Island » devrait ajouter un peu de fun à l’expérience Apple. Oui, il y a du neuf à l’écran !

Les iPhone 14 Pro et Pro Max affichent une nouvelle fonction en haut de l'écran nommée «Dynamic Island». - CAPTURE

Superposée à l’encoche frontale au sommet de l’écran des terminaux, il s’agit d’une nouvelle et petite interface dynamique et animée constamment activée qui relaye les informations de certaines applications (Plans, Musique, Minuteur…). Ces informations restent ainsi visibles en permanence. Cela s’annonce très pratique et plutôt ergonomique, et l’on a hâte de l’utiliser. Il y a aussi fort à parier que les développeurs vont s’emparer de cette « Dynamic Island » pour imaginer de nouveaux usages !

3 - Enfin un mode « Always on Display »

Attendu de pieds fermes, le mode « Always on Display » fait son apparition, mais là aussi, uniquement sur les iPhone 14 Pro et Pro Max. Ce n’est pas nouveau : de nombreux smartphones Android proposent cette fonction qui permet, sur un écran verrouillé et assombri qui ne consomme que très peu d’énergie, de conserver l’affichage de l’heure, de certains widgets et de notifications.

Apple l’inaugure et avance qu’elle est rendue possible grâce à sa nouvelle puce Bionic 16 qui équipe les 14 Pro et 14 Pro Max, mais aussi à leur nouvel écran au taux de rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz. 1 Hz est la fréquence utilisée par « Always on Display ». Ces mêmes écrans qui, avec une luminosité jusqu’à 2000 lits (deux fois plus que sur l’iPhone 13 pro) devraient devenir de sérieux partenaires pour le jeu et le visionnage de vidéos.

4 - Un nouveau capteur pour les pros

Les iPhone 14 Pro ont aussi en commun la présence d’un nouveau capteur photo principal de 48 mégapixels. Celui-ci est quad pixels. Cela suppose que chaque pixel est composé de quatre sous-pixels. On appelle aussi cette technologie le « pixel binning ». Déjà développée sous Android, elle permet de combiner des informations recueillies par des sous-pixels en un pixel plus grand. A la clé, des photos plus détaillées et lumineuses, notamment en basse lumière.

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et Pro Max: Apple a présenté ses nouveautés ce 7 septembre. - APPLE

Les photos prises le sont par défaut en 12 mégapixels, histoire de ne pas trop accaparer la mémoire du téléphone, mais sont plus belles. Les photographes avertis peuvent néanmoins travailler en 48 mégapixels avec le mode ProRAW d’Apple. Ce qui leur permettra des retouches précises en post-production depuis des fichiers bruts et non compressés. Le capteur de 48 mégapixels des iPhone 14 Pro et Pro Max est épaulé par un second capteur grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif optique jusqu’à 3x. En vidéo, la 4K jusqu’à 24 i/s ou 30 i/s est embarquée (en Dolby Vision).

Reste à savoir si ces avancées techniques se concrétiseront pas des photos vraiment plus belles aux yeux du grand public. Et photographes pro répondront «présent» à l'appel du pied d'Apple.