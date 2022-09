Le cœur de l’Apple Park de Cupertino, fief de la firme à la pomme, battait un peu plus fort ce 7 septembre. Malgré la présence de journalistes invités sur place, Tim Cook, le PDG d’Apple, avait enregistré sa présentation qui, durant 90 minutes, dévoilait les nouveautés de la firme : l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch Ultra, les AirPods Pro 2, mais surtout des iPhone 14 flambant neufs… et aux prix stratosphériques. Avec la baisse de l'euro face au dollars, le modèle d'entrée de gamme de l'iPhone 14 coûtera 110 euros de plus que l'an dernier. Pour le 14 Pro Max, la hausse atteint 220 euros.

iPhone 14 et iPhone 14 Plus : Apple la tête dans étoiles

« On a vu grand avec l’iPhone 14 et plus grand encore avec l’iPhone 14 Plus », a indiqué Tim Cook. En effet : alors que l’iPhone 14 débarque avec des écrans OLED (Super Retina XDR) en 6,1 pouces, l’iPhone 14 Plus s’affiche en 6,7 pouces. Les deux modèles sont animés par la puce A15 Bionic qui avait été introduite sur l’iPhone 13 Pro il y a un an. Pas de grande surprise, donc. Ils résistent à l’eau et à la poussière, sont recouverts de verre céramique.

Les nouveaux iPhone 14 disponibles le 16 septembre. - APPLE

Côté photo et vidéo, peu de nouveautés. Apple met en avant le nouveau capteur principal de 12 mégapixels de son smartphone, la rapidité de l’autofocus, la luminosité (49 % supérieure, indique Apple), le mode nuit (2 fois plus rapide). Pour l’heure disponible aux USA et au Canada, un mode de communication d’urgence par satellite (sur abonnement) est embarqué. Il permet d’envoyer des SOS là où il n’y a ni réseau cellulaire, ni Wifi. Un nouveau système nommé Crash Détection alertera les secours et les contacts choisis en cas d’accident de la route (en cas de Choc frontal ou latéral, de collision par l’arrière et retournement).

Disponibilité : 16 septembre (iPhone 14) et 7 octobre (iPhone 14 Plus).

Prix indicatifs : à partir de 1019 euros en 128 GO, 1149 euros en 256 Go, 1409 euros en 512 Go (iPhone 14) ; et de 1169 euros en 128 Go, 1299 euros en 256 Go, et de 1559 euros en 512 Go (iPhone 14 Plus).

iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max : Apple innove

Egalement disponibles en 6,1 et 6,7 pouces, ces deux iPhone premium iront plus loin. Tous deux compatibles avec les liaisons satellites et embarquant la fonction Crash Détection, ils inaugurent (enfin !) la possibilité de disposer en permanence à l’écran de l’affichage de l’heure et de certaines notifications. C’est ce que l’on appelle « Always on Display », un système déjà présent sur de nombreux smartphones Android.

«Dynamic Island» au sommet de l'écran des iPhone 14 Pro et Pro Max. - CAPTURE

Plus original, Apple lance sa « Dynamic Island ». Situé en haut de l’écran OLED (dans la petite barre qui intègre le capteur photo central), il s’agit d’un minuscule écran dans l’écran qui affiche des informations sur une application ouverte (comme le lecteur musical) ou des notifications. Toujours actif en en surimpression, Dynamic Island semble intéressant du point de vue de l’usage et vouloir proposer une expérience enrichie, plus pratique et conviviale.

Avec les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, place également à bord un capteur photo principal de 48 mégapixels (il était temps !), annoncé 65 % plus large que celui de l’iPhone 13 Pro. Prenant par défaut des photos en 12 mégapixels (chaque pixel est composé de quatre sous-pixels), il devrait immortaliser des clichés plus précis et plus lumineux, notamment en basse lumière. Apple revendique ainsi une luminosité en photo deux fois supérieure à celle de l’iPhone 13 Pro. Des photos pourront également être prises en 48 mégapixels (mode ProRAW).

Une nouvelle puce (A16 Bionic) entre également en scène sur les iPhone 14 Pro et Pro Max. Avec ses 16 milliards de transistors, « la puce la plus puissante jamais conçue pour un smartphone » (sic !) annonce elle aussi une meilleure expérience, notamment en termes de rapidité. Cela devrait se concrétiser en vidéo (jusqu’en 4K, à 30 images par seconde et en Dolby Vision), avec une nouvelle stabilisation annoncée comme très efficace et nommée Action Mode. Pas de surprise enfin sur l’autonomie, Apple n’évoquant qu’une journée d’usage.

Disponibilité : 16 septembre.

Prix indicatifs : à partir de 1329 euros en 128 Go, 1459 euros en 256 Go, 1719 euros en 512 Go et 1979 euros en 1 To (iPhone 14 Pro) ; et de 1479 euros en 128 Go, 1609 euros en 256 Go, 1869 euros en 512 Go et 2129 euros en 1 To (iPhone 14 Pro Max).