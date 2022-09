On attendait Apple au tournant ce 7 septembre. La firme de Cupertino avait convié la presse à la présentation de ses nouveautés. Au menu : les iPhone 14, les AirPods Pro 2, mais aussi de nouvelles Apple Watch. Series 8, SE et Ultra. Toutes intègrent de nouvelles fonctionnalités dont CarCrash, qui donne l’alerte en cas d’accident de la route.

Watch Series 8 et Watch Ultra : Apple monstre ses muscles

L’Apple Watch, la montre connectée la plus vendue au monde depuis 7 ans, profite d’une mise à jour. Elle intègre… un nouveau capteur de température dédié aux femmes. Après le suivi de cycle intégré il y a trois ans, c’est désormais le suivi de l’ovulation qui est embarqué. Celui-ci permet de connaître les changements hormonaux et d’alerter l’utilisatrice sur l’imminence de son ovulation. Les données sont chiffrées dans l’appareil et chiffrées de bout en bout pour être stockées sur iCloud. « Apple peut en aucun cas les décrypter », a insisté le constructeur.

En cas d'accident de la route, les nouvelles Apple Watch alertent automatiquement les secours. - CAPTURE

Autre nouveauté, la détection d’accident de la route, avec une fonction nommée CarCrash. Celle-ci repose sur la présence d’un nouvel accéléromètre (qui mesure les mouvements quatre fois plus rapidement) et d’algorithmes spécialement développés. Apple affirme que l’intelligence artificielle embarquée pour la fonction CarCrash a été « entraînée » un million d’heures ! Résultat, en cas de choc frontal ou latéral, de collision par l’arrière ou de retournement, l’Apple Watch Series 8 alerte au bout de 8 secondes les contacts présélectionnés par le conducteur. Avouons-le, c’est une fonction que nous n’avons pas trop envie de tester…

Et petit plus : l’autonomie de 16 heures de l’Apple Watch (à partir de la Series 4) peut désormais atteindre jusqu’à 36 heures avec un Mode d’économie d’énergie qui désactive certaines fonctions.

La détection d’ovulation et la fonction CarCrash font également leur arrivée sur l’Apple Watch SE, vendue moins cher.

Disponibilité : 16 septembre.

Prix indicatif : à partir de 499 euros (Apple Watch Series 8), et de 299 euros (Apple Watch SE).

Apple Watch Ultra : Apple part à l’aventure

Apple a également dévoilé lors de sa keynote son Apple Watch Ultra, une montre pensée pour l’aventure, à l’armature renforcé, avec un boîtier en titanium et verre en saphir. Elle résiste à des températures extrêmes (de -20° à + 55°).

Au centre, l'Apple Watch Ultra, dédiée à la grande aventure. - CAPTURE

Un nouveau bouton personnalisable pour accéder à des fonctions programmées fait son apparition et la digital crown est désormais plus large pour être utilisée avec des gants. Son système de triangulation permet de retrouver son chemin si l’on s’est perdu. L’Apple Watch Ultra dispose d’une autonomie de 36 heures sur une simple charge. Enfin, une nouvelle application nommée Oceanic + App est spécifiquement dédiée aux plongeurs.

Disponibilité : 16 septembre.

Prix indicatif : 999 euros.