Keynote Apple 2022 EN DIRECT : L'Apple Watch Ultra veut concurrencer Garmin sur le sport extrême...

10h11 : Un capteur de température pour les cycles menstruels (et l'ovulation) sur l'Apple Watch series 8

Et voici l'Apple Watch series 8, avec des bordures plus fines et un écran plus grand. La smartwatch embarque un capteur qui permet de mesurer la température au poignet, pour suivre les cycles menstruels, et potentiellement détecter l'ovulation. Apple met évidemment l'accent sur la vie privée, car ces données sont particulièrement personnelles.





L'Apple Watch series 8, en attendant la Pro, avec des bordures plus fines pour davantage de place pour l'écranhttps://t.co/cRu7HE4EhX pic.twitter.com/QDjVx1uFPw — Philippe Berry (@ptiberry) September 7, 2022