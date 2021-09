Nouvel iPad, nouvel iPad mini, nouvelle Apple Watch, nouveaux iPhone… la conférence de presse de rentrée d’ Apple ne lésinait pas sur les surprises… dont beaucoup étaient attendues. Diffusée en ligne, réglée comme du papier à musique et pour la première fois sous-titrée, cette keynote menée par Tim Cook, le PDG de la marque à la pomme, et ses équipes avait des allures de superproduction californienne.

La keynote de rentrée d'Apple, diffusée en ligne le 14 septembre 2021. - CAPTURE

Quatre nouveaux iPhone

Au cœur de l’événement, « The next big thing » porte donc le numéro 13. Fidèle à la métronomie de son timing, Apple a donc annoncé le lancement de son nouvel iPhone, treizième du nom. Il sera 5G et décliné quatre versions : iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max* Quels changements par rapport à l’iPhone 12 ?

5 milliards de transistors

Esthétiquement, il n’y en a guère, sinon avec de nouvelles couleurs. A l’avant, Apple a réduit comme pronostiqué par beaucoup la taille de son « encoche » de 20 %. La petite bande noire abritant certains capteurs est donc moins gênante. Mais existe toujours. Etanche (norme IP68), avec son écran recouvert d’un verre Ceramic Shield, l’iPhone 13 met aussi en avant sa résistance. Sa structure est en aluminium 100 % recyclé. Apple vise la neutralité carbone d’ici à 2030…

Le double module photo de l'iPhone 13 mini et de l'iPhone 13. - CAPTURE

Tous les modèles sont animés par la puce A15 Bionic, la plus rapide du constructeur. Avec ses 5 milliards de transistors, elle autorise jusqu’à 1.580 milliards d’opérations à la seconde, un chiffre qui donne le vertige. Parmi les améliorations promises, un mode photo amélioré.

Un mode cinéma de pro

Avec ses deux caméras arrières de 12 mégapixels (grand angle et ultra grand-angle), les iPhone 13 mini et iPhone 13 (respectivement en 5,4 et 6,1 pouces) promettent de capturer 47 % de lumière en plus. Apple annonce un mode nuit encore plus pertinent, mais aussi en vidéo une nouvelle fonction nommée Cinematic Mode.

Le Cinematic Mode des iPhone 13 pour filmer comme des pros. - CAPTURE

Partagée avec les iPhone 13 Pro et Pro Max qui intègrent une troisième caméra arrière, elle est à la vidéo ce que le mode Portrait est à la photo. Ainsi, il sera possible en cours de tournage de faire le point sur différentes parties de l’image, et ce, pour guider le regard du spectateur, « comme au cinéma », précise Apple.

Les nouveaux iPhone 13 Pro et leurs coloris. - CAPTURE

Filmés en Dolby Vision, les exemples projetés lors de la keynote sont impressionnants, cette fonction pouvant être automatisée grâce à l’intelligence artificielle. Ainsi, lorsqu’un sujet face à la caméra détourne le regard, l’iPhone 13 passera automatiquement le point sur ce qu’il regarde. Ce Cinematic Mode pourra également être manuel (en faisant le point sur l’écran du bout de l’index) ou verrouillé (d’un double tap, pour décider là où doit être effectué le focus).

Fonctions photo avancées

De leur côté, les iPhone 13 Pro et Pro Max (respectivement en 6,1 et 6,7 pouces) pousseront encore plus loin les performances. Leur écran sera adaptatif, passant leur rafraîchissement de 10 Hz à 120 Hz selon l’usage : plutôt 10 Hz pour consulter ses mails ; plutôt 120 Hz pour les jeux vidéo compatibles.

Un mode vidéo macro jusqu'à 2 cm. - CAPTURE

Ces deux terminaux intégreront également une fonction nommé Photographic Styles. Grâce à elle, les photographes les plus aguerris seront à même de préenregistrer leurs réglages photo afin qu’ils soient appliqués en temps réel à chaque prise de vue. Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max disposeront d’une fonction vidéo macro à 2 cm du sujet.

Apple passe les capacités de ses quatre iPhone 13 à 128 Go minimum. Tous les modèles sont ainsi disponibles en 128, 256 et 512 Go de stockage. Mais la marque à la pomme introduit sur son iPhone 13 Pro une capacité de 1 To, un vrai délire sur un smartphone (mais bien adapté au stockage de vidéos en 4K). Avec les prix qui vont bien : 1739 euros et 1839 euros. A ce rythme, le cap des 2000 euros pour un smartphone non pliable pourrait bien être franchi l’an prochain…

iPhone 13 mini : 809 euros (128 Go), 929 euros (256 Go), 1159 euros (512 Go). iPhone 13 : 909 euros (128 Go), 1029 euros (256 Go), 1259 euros (512 Go). iPhone 13 Pro : 1159 euros (128 Go), 1279 euros (256 Go), 1509 euros (512 Go), 1739 euros (1 To). iPhone 13 Pro Max : 1159 euros (128 Go), 1379 euros (256 Go), 1609 euros (512 Go), 1839 euros (1 To).