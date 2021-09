Keynote Apple 2021 EN DIRECT : iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods 3… Suivez les annonces avec nous

Apple ne change pas une recette qui gagne. Après avoir déjà écoulé plus de 100 millions d’iPhone 12 en neuf mois (chiffres de juin), la firme à la pomme dégaine son cru 2021-2022 ce mardi. Comme l’an dernier, cela sera via une keynote virtuelle préenregistrée, merci la pandémie.

Tim Cook devrait logiquement dévoiler les nouveaux iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 et les AirPods 3. Pas d’évolution majeure à attendre côté iPhone, avec un design proche de celui de l’an dernier. C’est surtout l’écran qui devrait être amélioré en passant à du 120 Hz, avec (enfin) un mode « ambiant » pour voir ses notifications à tout moment, comme sur Android. L’Apple Watch, en revanche, devrait dire adieu à ses lignes arrondies pour un design modernisé, avec des bords plats inspirés par l’iPhone. Enfin, les AirPods 3 auront, selon les fuites, des airs d’AirPods Pro.

Côté software, enfin, iOS et iPadOS 15 ainsi que MacOS Monterey arrivent. Et en attendant, Apple a déjà patché la grosse faille de sécurité exploitée par Pegasus ce lundi. Pour découvrir les nouveaux iPad et Macbook, il devrait en revanche falloir patienter quelques semaines de plus.