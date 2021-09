Alors que les feuilles commencent à tomber et que le ciel vire au gris dans une bonne partie des Etats-Unis, Apple a annoncé la date de son événement de rentrée, baptisé « California streaming ». Non, il ne s’agit pas d’un concert du groupe Mamas & the papas mais, tout le monde l’a deviné, de la présentation de l’iPhone 13 et de l’Apple Watch series 7.

Comme l’an dernier, cette keynote sera virtuelle à cause de la pandémie. Selon plusieurs fuites, l’iPhone 13 devrait reprend le design de son prédécesseur, qui s’est écoulé à plus de 100 millions d’exemplaires dans le monde. Parmi les améliorations attendues, une encoche plus petite sur l’écran, qui devrait enfin passer à une fréquence de 120 Hz, pour un affichage plus fluide. Côté photo, l’iPhone 13 Pro devrait bénéficier d’un capteur grand angle amélioré.

L’Apple Watch, elle, devrait dire adieu aux bordures arrondies pour un design angulaire plus proche de celui de l’iPhone. Quid des nouveaux iPad et Macbook Pro ? Sauf surprise, il faudra patienter jusqu’à octobre ou novembre.