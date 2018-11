View this post on Instagram

Petit retour d’usage sur l’#iphonexr après une semaine d’essai... Même si son écran de 6,1 pouces n’est que LCD (là où celui des #iphonexs et #iphonexsmax est OLED), on se satisfait pleinement de sa qualité d’affichage bien contrastée et dynamique. Et si le terminal ne dispose que d’un capteur photo arrière de 12 mégapixels, ses prises de vues sont remarquables. Certes, il ne reconnaît que les humains en mode Portrait (et plus les animaux, les objets, les plantes...), mais on s’en remet bien vite! Côté autonomie: plus d’un journée. À partir de 859 euros en 64 Go.