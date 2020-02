Les trois modules photo arrières des Galaxy S20 et S20+ de Samsung. — CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Disponibles le 13 mars en France et vendus à partir de 909 euros, les smartphones Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra de Samsung font de la qualité photo leur argument majeur.

Pour tenir ses promesses, Samsung les a équipés d’une kyrielle de capteurs mais aussi de fonctionnalités innovantes.

Parmi elles, la photo 8K, un mode de prise de vue qui permet de réaliser des photos hyper nettes de 33 mégapixels !

Samsung a annoncé ce mardi le lancement de ses nouveaux smartphones Galaxy S20, S20 +* et S20 Ultra**. Faisant de leur qualité photo leur argument numéro un, ils sont bardés d’une panoplie de modules photo permettant toutes les audaces visuelles.

Un processeur (l’Exynos 990, la dernière puce haut de gamme de Samsung), une bonne dose d’intelligence artificielle, des algorithmes en veux-tu en voilà : tout semble réuni pour faire des S20 des smartphones photo particulièrement doués. Mais le constructeur sud-coréen a eu une autre idée pour rendre encore plus attractifs ses derniers joujoux : la photo 8K.

Pour l’heure, la 8K (soit 7.680 x 4.320 pixels) ne fait référence qu’à quelques téléviseurs très haut de gamme et à des contenus vidéo… qui n’existent pour ainsi dire pas. En proposant la vidéo 8K sur ses S20, le but de Samsung n’est pas de nous inviter à créer du contenu en ultra haute définition, mais à réaliser des photos d’une netteté incomparable.

Une simple touche pour extraire instantanément d'une vidéo en 8K une photo hyper-définie. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Pour y parvenir, la manipulation est toute simple. Après avoir tourné une séquence vidéo 8K, il suffit d’en lancer la lecture, d’appuyer sur Pause là où l’on souhaite extraire une photo, puis d’appuyer sur un bouton dédié en haut, à gauche de l’écran. La photo désirée est alors isolée et pèse… 33 millions de pixels !

Il est donc possible de la recadrer à loisir, de l’agrandir presque autant que désiré, de zoomer dans un détail… à l’aide de l’éditeur photo embarqué. Le principe rappelle celui de la photo 4K que Panasonic avait lancé sur certains appareils photo Lumix il y a près de 5 ans…

La photo extraite de la vidéo 8K pèse 33 mégapixels... - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

... et il est possible en zoomant d'en découvrir les moindres détails. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Nous avons brièvement testé cette fonction et pu constater qu’elle était très prometteuse. Sa facilité d’utilisation risque d’en séduire plus d’un. Reste à voir si la stabilisation exclusivement numérique lors de la prise de vue en 8K sera suffisante (elle est optique/numérique en Full HD) et de bonne qualité.

*Les S20 et S20 + alignent à l’arrière des modules de 64 mégapixels (f/2.0, pour le zoom et les photos nettes), 12 mégapixels (f/1.8, grand angle) et 12 mégapixels (f/2.2, ultra grand angle). Le S20 + leur ajoute un capteur ToF (Time of Light) de profondeur de champ (VGA).

** Le S20 Ultra est équipé d’un capteur principal de 108 mégapixels (f/1.8). S’ajoutent un capteur de 48 mégapixels (f/3.5, pour un zoom x10 sans perte de netteté), un capteur de 12 mégapixels (f/2.2, ultra grand angle) et un capteur ToF (VGA).