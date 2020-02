La tablette Crosscall Core-T4 lancée à 499 euros. — CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Connue pour ses smartphones résistants, la marque française Crosscall avance la Core-T4, sa première tablette anti-casse.

Vendue 499 euros, elle est homologuée par une batterie de tests, dont des tests militaires.

Prometteuse pour les usages métiers, mais aussi outdoor, elle ne possède cependant qu’une configuration technique classique.

Les Français de Crosscall veulent capitaliser sur leur ADN : les produits mobiles résistants. Nouvelle pierre à l’édifice de la firme fondée il y a 10 ans à Aix en Provence : la Core-T4, une tablette numérique, lancée à 499 euros. Crosscall la destine au monde professionnel, mais aussi au grand public, qui, avec elle, peut disposer d’un « centre de divertissements à emporter partout », indique Cyril Vidal, fondateur et PDG de Crosscall.

Une résistance à l’épreuve du feu

La Core-T4 n’est évidemment pas la première tablette résistante du marché. Des marques comme Panasonic, par exemple, en proposent depuis longtemps avec une gamme nommée Toughbook, mais réservée aux pros. Avec la Core-T4, Crosscall met également l’accent sur la durabilité.

La tablette Core-T4 de Crosscall certifiée par une norme militaire. - CHRISTIOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Ainsi, l’appareil répond à la norme militaire MIL STD 810G. La tablette est donc conforme à une batterie de 13 tests exigés par cette norme (résistance aux chocs, aux chutes d’1,2 mètre, aux températures élevées et basses, aux chocs thermiques…).

La Crosscall Core-T4 destinée aux professionnels mais aussi à la famille. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

La Core-T4 est également normée IP68. Elle résiste ainsi aux chutes de 1,5 mètre, à l’immersion (jusqu’à 30 minutes à moins 1,5 mètre de profondeur). L’écran HD au ratio 16 : 10e de 8’’/20,32 cm est enfin protégé par un verre Gorilla Glass 3 de 1,1 mm d’épaisseur. Et Crosscall affirme que les composants embarqués sont « pérennes dans le temps ». Mais n’en dit pas plus. Reste que le constructeur la garantit trois ans. C’est une année de plus que la garantie légale sur ce type d’équipement. Crosscall, veut non seulement affirmer son savoir-faire, mais aussi rassurer les acheteurs.

Une configuration passe-partout

L’ardoise casse-cou embarque le processeur Qualcomm 450 (couplé à 3 Go de mémoire vive). Lancé mi-2017, on le trouve sur une palanquée de smartphones d’entrée et de milieu de gamme, comme les Samsung Galaxy 20s, Oppo A5, Xiaomi Redmi 5… Ce n’est pas le plus mauvais élève de la classe, mais pas le plus brillant non plus. Il correspond à un usage un peu passe-partout.

A l'arrière, un capteur photo de 13 mégapixels. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Visiblement, Crosscall a préféré mettre la gomme du côté de l’autonomie avec une batterie de 7000 mAh assez prometteuse en termes de durée d’utilisation. On imagine la tablette passer le cap de la journée d’usage avant d’être rechargée. Autre caractéristique technique : un capteur de 13 mégapixels qui devrait suffire à la plupart des utilisateurs. Un prochain test devrait le confirmer.

Une brique qui fait le poids

Si elle n’a pas la finesse d’un iPad, la Core-T4 de Crosscall que nous avons pu manipuler semblerait pouvoir aussi convenir à un usage familial et passer de main en main sans risque de voir son écran brisé à la première chute où sa survie menacée par une malencontreuse immersion dans le bain du petit dernier.

La tablette Core-T4 mesure 14 mm d'épaisseur. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Pesant 610 grammes, la tablette reste très lourde et épaisse (14 mm). Rien à voir avec de discret iPad Mini qui, à taille d’écran presque égale (7,9’’/20,06 cm) ne pèse que 308 grammes pour 6,1 mm d’épaisseur.