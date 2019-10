Le triple capteur photo des iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. — CAPTURE

Les superlatifs n’ont pas manqué le 10 septembre lors de la keynote de Tim Cook pour qualifier les avancées du nouvel iPhone 11 Pro en photo.

20 Minutes a appuyé sur le déclencheur et a pu constater, qu’effectivement, l’iPhone 11 Pro était un excellent photophone.

Mais force est aussi d’avouer qu’Apple peine encore à reprendre la main sur un terrain que la concurrence sous Android sait désormais parfaitement occuper.

« C’est la première fois que nous utilisons le mot Pro pour désigner l’un de nos iPhone », s’enthousiasmait Tim Cook lors de sa keynote du 10 septembre dernier. Décliné en trois versions ( iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max), le nouveau smartphone de la firme à la pomme veut ainsi jouer le « Pro » en photo. C’est donc avec l’iPhone 11 Pro* en main que nous avons voulu vérifier si les promesses du big boss d’Apple étaient tenues.

Ultra Grand angle : 120° pour des photos XXL

L’avancée la plus notable sur les deux iPhone 11 Pro est l’arrivée d’un troisième module photo à l’arrière. Soit un ultra grand-angle de 12 mégapixels (13 mm – f/2.4) qui s’additionne aux deux autres modules de 12 mégapixels (26 mm – f/1.8) et de 12 mégapixels (52 mm – f/2.0). Ce dernier fait office de zoom 2x.

Grand angle et ultra grand-angle arrive sur les iPhone 11. - APPLE

Apple n’a pas cédé comme d’autres constructeurs à la surenchère de pixels, les capteurs de 48 mégapixels étant désormais légion sur de nombreux smartphones, comme le Huawei P30 Pro.

Le mode ultra grand-angle de l'iPhone 11 Pro monte entre en scène. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Ibrahim version grand angle... - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

... et son remix au zoom 2x! - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINBUTES

Reste qu’ici, les possibilités offertes par le nouvel attelage transforment véritablement l’expérience photo sur iPhone. A chaque déclenchement, la possibilité est ainsi offerte de sélectionner un mode de prise de vue entre «, 5 » (ultra grand angle), « 1x « (grand angle) et « 2 » (zoom 2x). On regrette qu’à 1159 euros au moins l’iPhone 11 Pro, Apple ne soit pas en mesure de proposer un zoom optique plus puissant. Mais au final, les photos en ultra grand angle détonnent dans l’univers Apple.

Malgré tout, des déformations sur les bords de l'image en ultra grand-angle. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Malgré les dires du constructeur que nous avons interrogé, persistent malgré tout des déformations sur les bords de l’image.

Mode Portrait : il peut séduire… et faire grimacer

S’il est un secteur où la marque à la pomme avait une longueur d’avance, c’était celui du Portrait de type Studio. Depuis l’iPhone 7 Plus (lancé en 2016) et son double capteur photo arrière, Apple propose ainsi de réaliser des portraits avec le fameux effet « bokeh », soit un effet de flou artistique à l’arrière du sujet. Et c’est généralement réussi.

Si Apple affirme que ce mode est désormais compatible avec les objets ou les plantes, ses effets restent cependant assez aléatoires, comme en témoignent nos photos de roses ci-dessous.

Après plusieurs tentatives, le mode Portrait parvient à immortaliser parfaitement son sujet. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Le mode Portrait de l'iPhone 11 offre parfois des résultats surprenants. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Avec la première, les algorithmes embarqués ont parfaitement réussi à isoler le sujet. Sur la seconde, ils ont tout bonnement oublié la tige de la fleur qui semble avoir été coupée… Original. L’occasion, aussi, de constater qu’il manque toujours en photo sur les iPhone un mode Macro. Sur ce terrain c’est définitivement Huawei et son P30 Pro qui se distingue, comme avec la photo ci-dessous prise avec le mode Super Macro.

Le mode Super Macro du Huawei P30 Pro livre des photos impeccables. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Enfin, Apple inaugure avec l’iPhone 11 Pro un nouveau type de portrait studio. Nommé « High Key Mono », ce mode de prise de vue permet de réaliser des portraits en noir et blanc avec des lumières et des contrastes poussés. Le sujet est détouré et isolé sur fond blanc.

Le nouveau mode High-Key Mono de l'iPhone 11 Pro reste perfectible. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Là encore, les effets obtenus restent assez aléatoires et l’on n’est pas certain de réussir sa photo à chaque appui sur le déclencheur.

Mode Nuit : Apple se réveille

Depuis un an, quelque chose a changé dans le monde de la photo sur smartphone : le mode Vision de Nuit du Pixel 3 de Google lancé à l’automne 2018 a mis tout le monde d’accord. La firme de Mountain View a démontré qu’avec force logiciels, il était possible même avec un seul module photo de réaliser d’excellents clichés nocturnes. Apple s’y met enfin.

Une photo en basse lumière prise avec l'iPhone 11 Pro mode Nuit désactivé. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

La même photo avec le mode Nuit activé. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

L’iPhone 11 Pro est ainsi équipé d’un mode Photo de Nuit. Particularité : celui-ci s’active par défaut dès que le terminal considère que les conditions de lumière sont insuffisantes. Il propose un temps de pose qu’il juge idéal, mais il est possible de le modifier. Ou de repasser en mode normal.

Et la réponse du champion, le Pixel 3 de Google, avec le mode Vision de Nuit. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Si Apple ne parvient pas à égaler Google qui semble conserver une longueur d’avance dans ce domaine, l’utilisateur de l’iPhone 11 Pro peut désormais prétendre bénéficier d’une expérience photo à peu près complète. La marque comble ici une lacune importante avec des résultats somme toute réussis.

Verdict : objectif atteint

L’iPhone 11 Pro est un bon smartphone. Très bon, même. Avec lui, Apple réussit le pari d’un terminal vraiment doué pour la photo. Son ultra grand-angle et son mode Nuit répondent désormais à de vrais besoins auprès des utilisateurs, besoins auxquels la concurrence sous Android avait cependant déjà répondu depuis de nombreux mois. Comme cela a été beaucoup dit et écrit, « Apple raccroche les wagons ». On aimerait désormais que la marque à la pomme redevienne la locomotive qu’elle avait si longtemps été dans l’univers du smartphone. C’est pour quand le « next big thing » ?

* Vendu 1159 euros en 64 Go ; 1329 euros en 256 Go et 1559 euros en 512 Go.