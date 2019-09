SMARTPHONE Huawei présentait ce jeudi à Munich ses nouveaux smartphones premium, les Mate 30 et 30 Pro qui vont beaucoup plus loin que leurs concurrents

L'AppGallery de Huawei remplacera le Google Play Store. — CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Mais la guerre commerciale entre le constructeur et les Etats-Unis pourrait nous priver de ces nouveaux joujoux.

S’ils sortent en France, ils seront dépourvus de Google, Gmail, Facebook, Instagram et les autres applis made in USA.

Sortiront ou ne sortiront pas en Europe ? Ce jeudi, l’annonce du lancement mondial des nouveaux smartphones 4G/5G haut de gamme de Huawei, les Mate 30 et Mate 30 Pro, restait suspendue aux tractations en cours entre les Etats-Unis et Huawei. L’interdiction faite par Donald Trump aux entreprises américaines de commercer avec Huawei (suspecté d’espionnage) contrarie fortement les projets du géant chinois.

Samsung et Apple dans le viseur

Présentés par Richard Yu, le PDG de Huawei, les Mate 30 et Mate 30 Pro* semblent écraser par leurs promesses techniques tous leurs concurrents. Avec leur écran de 6,62’’ (Mate 30) et 6,53’’ (Mate 30 Pro), ils se rapprochent de l’iPhone 11 Pro Max (6,46’’), le rival clairement désigné par Richard Yu.

Le PDG de Huawei Richard Yu présente ses Mate 30 et Mate 30 Pro. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Le big boss est désireux de conforter sa place sur la seconde marche sur le podium des plus gros vendeurs mondiaux de smartphones.

Le Huawei Mate 30 Pro d'abord lancé en Chine. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Résistants à l’eau et à la poussière, les terminaux sont équipés d’un revêtement arrière anti-traces de doigts.

La photo et la vidéo comme cheval de bataille

C’est évidemment sur la photo et la vidéo, deux de ses marques de fabrique, que Huawei veut aussi se démarquer. Richement pourvus en capteurs (lire encadré), les smartphones développés avec le fabricant d’optiques Leica veulent encore repousser les limites en matière d’imagerie sur smartphone.

Les quatre capteurs arrières du Mate 30 Pro de Huawei, dont un capteur vidéo 4K. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Leur capacité semble phénoménale pour réaliser des photos en basse lumière, en ultra-grand angle, en mode macro. Pour les selfies, on peut jusqu’à positionner n’importe où sur l’écran un déclencheur virtuel…

Le Mate 30 Pro en vaisseau amiral

C’est surtout le Mate 30 Pro qui veut faire la leçon à Apple et Samsung : Huawei l’a doté d’un écran incurvé à 88°, sans équivalent sur le marché. Un double-tap sur ses bordures simule des boutons virtuels pour monter ou baisser le volume d’une chanson ou pour prendre une photo. Et première mondiale : le smartphone est équipé d’un capteur vidéo arrière dédié ; 4K, filmant jusqu’à 60 images/seconde, il semblerait permettre beaucoup de créativité, comme avec un impressionnant monde slow motion à 7.680 images par seconde !. Egalement lancé en 5G, il se veut plus rapide que ses rares confrères déjà prêts pour les futurs réseaux mobiles. Ainsi, le Mate 30 Pro serait déjà 50 % plus rapides que les Samsung Galaxy Note 10 !

Adieu Google et consorts…

Mais problème : à l’issue de la présentation à la presse, Huawei n’était pas encore en mesure de confirmer la sortie en France des Mate 30 et Mate 30 Pro. « Ce ne serait pas avant la fin de l’année, confirme un porte-parole de la marque, on réfléchit à la meilleure façon de les proposer ». En cas de sortie française, les Mate 30 et 30 Pro intégreront le moteur open source Android OS, mais ne pourront disposer des services Google (Gmail, Maps, Drive…), ni de toute application made in USA. Envie de vous passer d’Instagram, Facebook, Whatsapp ?

Un écran incurvé à 88°. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

La Huawei Gallery, le magasin d’application de Huawei, remplacera ainsi le Play Store de Google. Le couteau sous la gorge, Huawei va investir un milliard de dollars pour étoffer le plus rapidement possible sa galerie. « On se débrouillera pour que les développeurs aient envie de basculer sur l’App Galery », explique à 20 Minutes un employé de Huawei France. Difficile encore pour le consommateur de se projeter…

Reste qu’à terme, c’est tout l’univers de la téléphonie mobile qui pourrait changer d’ère avec une nouvelle famille de produits. Capable d’innover, mais aussi d’investir, Huawei pourrait rapidement imposer sa marque et une alternative à Apple et Google. Et accessoirement faire un doigt d’honneur à Donald Trump.

* Huawei Mate 30 : à partir de 799 euros (128 Go + 8 Gb). Huawei Mate 30 Pro 4G : à partir de 1099 euros (256 Go + 8 Gb). Huawei Mate 30 Pro 5G : à partir de 1199 euros (256 Go + 8 Gb).