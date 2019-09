La Galaxy Fold, le smartphone pliable lancé à 2020 euros. — SAMSUNG

La commercialisation du Galaxy Fold, le smartphone pliable de Samsung, avait été retardée de quelques mois suite à la découverte par trois journalistes et influenceurs américains de certains défauts de conception.

Désormais en vente à 2020 euros, on ne peut le trouver en France que dans un réseau de 30 boutiques réparties dans l’Hexagone, et seulement jusqu’à Noël.

L’innovation est grande et l’écran souple du Fold tient ses promesses, mais le terminal reste globalement perfectible et mérite d’être amélioré pour totalement convaincre.

Que vaut le Galaxy Fold de Samsung ? Après ses déboires printaniers auprès d’une poignée de testeurs américains qui avaient ajourné le lancement du terminal, Samsung s’est plié en quatre pour lancer le smartphone qui se plie en deux pour cette rentrée ? Cela valait-il la peine d’attendre et d’économiser 2020 euros ?

Il ressemble à quoi ?

On dirait un gros smartphone. Le Galaxy Fold est long (16,1 cm), étroit (6,3 cm) et épais (1,7 cm). C’est comme si Samsung avait scotché deux smartphones l’un contre l’autre. Avec ses 276 grammes, le terminal est 80 grammes plus lourd que le Galaxy Note 10 + et 108 grammes plus lourd que le Galaxy Note 10 ! C’est beaucoup dans une poche de veste ou de pantalon…

L'écran avant du Fold propose un affichage de taille trop restreinte. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Sa face avant cache un petit écran Super Amoled invisible lorsque le Fold est en veille. Ne mesurant que 4,6’’/11,68 cm, il est submergé de très larges bordures noires peu esthétiques… S’ouvrant comme un petit livre, le Fold révèle ensuite son écran souple de 7,3’’/18,54 cm. A titre de comparaison, la taille d’écran de l’iPad Mini, la tablette d’Apple, est de 7,9’’/20,06 cm… Le Galaxy Fold est disponible en deux couleurs : noir et silver.

Est-il pratique ?

Il est… inattendu. Testé durant une semaine, le Fold est un peu embarrassant à manipuler d’une main lorsqu’il est refermé. Ses mensurations ne jouent pas en sa faveur. Son écran extérieur est vraiment trop petit pour quiconque a déjà flirté avec un smartphone proche des 6 pouces (15,24 cm). Difficile de lui allouer toutes les fonctionnalités auxquelles on est habitués sur un appareil récent. A l’usage, le petit écran du Fold ne sert finalement que d’écran de consultation. On s’y réfère pour un SMS, voire un mail, pour accéder à son agenda, ses contacts… ou pour prendre des photos, mais la petite taille contraint là aussi le confort de cadrage. Dès que l’on peut, on a envie d’ouvrir le smartphone pour profiter de son large écran souple.

L’écran flexible, ça donne quoi ?

Il suscite des « waouh » béats. Nous en avons rencontré auprès d’un groupe d’agents de sécurité lors d’un passage de contrôle à l’aéroport de Roissy ! Le Fold est passé de mains en mains sous un déluge de superlatifs. Autour de son écran Quad HD + Amoled (2 152 x 1 536 pixels) se trouvent de fines bordures en plastique et un module photo situé en haut à droite lorsque l’on tient le smartphone verticalement.

Ecran totalement déplié, la charnière se bloque, livrant une surface parfaitement plane

Nous avons profité du Fold pour visionner les huit épisodes de la mini-série de Netflix Unbelievable. L’image est d’une qualité bluffante, très chaude, extrêmement contrastée, avec des sous-titres parfaitement lisibles.

Une vraie mini-tablette très confortable pour regarder des vidéos. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

En tenant le Fold d’une main, les bandes noires originelles en haut et bas de l’image peuvent disparaître d’un coup de zoom, mais la perte de matière à gauche et à droite de l’image est très importante. Il faut dire que le ratio de cet écran est au format 4,2 : 3, presque celui des téléviseurs cathodiques 4:3 de papa et maman… Intégrant des haut-parleurs stéréo, le Fold diffuse un son très correct.

Il est possible d’ouvrir simultanément à l’écran jusqu’à trois applications. Ce mode multifenêtres permet par exemple d’afficher son flux Twitter, de lire un article et de garder un œil sur son bébé à l’aide d’une caméra de surveillance connectée, par exemple. Les fenêtres sont prédimensionnées : une grande et deux petites.

Trois applications ouvertes en simultané. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Parmi les applications les plus enthousiasmantes sur grand écran, Maps de Google s’est avérée extrêmement pratique avec une sacrée visibilité pour se laisser guider.

Notons que malgré son poids, l’appareil n’handicape pas trop la main qui le tient. La tendinite avec le Fold, ce n’est pas pour tout de suite !

La pliure se voit-elle vraiment ?

Elle se voit. Faisant matière à débat dès que l’on évoque le Fold, cette rainure au centre de l’écran n’est finalement pas un grand problème. On la remarque dans les zones les plus sombres de l’image, mais aussi selon l’inclinaison du Fold, face à la lumière.

La pliure au centre de l'écran, visible dans certaines conditions uniquement. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

C’est lorsque l’on regarde une image de côté qu’on la voit le plus. Néanmoins, nos essais n’ont absolument pas été contrariés par cette fameuse pliure qui a tant fait coulé d’encre.

En photo/vidéo, il assure ?

C’est un très bon photophone. Samsung n’a pas lésiné et a lesté son Galaxy Fold de six modules photo (lire encadré). Techniquement, on se rapproche beaucoup des performances d’un Galaxy S10, avec des images hyperprécises que l’on peut cadrer smartphone ouvert ou fermé. La première option est la plus flatteuse pour photographier ou filmer. Les accès aux réglages n’en sont d’ailleurs que plus aisés.

Un écran particulièrement flatteur pour cadrer ses photos et vidéos. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Taille d’écran oblige, les selfies pris depuis l’écran souple sont drôles à réaliser et, du coup, faciles à cadrer. On peut choisir un selfie individuel ou un selfie de groupe, et sélectionner trois effets. Rien de nouveau cependant : on a les mêmes sur les Galaxy S10. Gare enfin : en vidéo (4K, jusqu’à 60 images/seconde), le zoom est très saccadé.

Le Fold est-il fragile ?

Pas si l’on fait attention. Samsung a revu sa copie après le prélancement calamiteux de son Fold au printemps. La petite couche plastique sur l’écran ne peut plus être arrachée. Sa surface a également été renforcée pour éviter le perçage par des débris lorsque l’on referme le smartphone (sur un grain de sable, par exemple). La nouvelle charnière est plus costaude… Nos manipulations lors d’un usage quotidien n’ont pas révélé de faiblesse particulière pour peu que l’on utilise le smartphone précautionneusement. Reste que le Fold n’est absolument pas étanche.

Faut-il acheter le Galaxy Fold ?

Non. A moins que vous ayez 2020 euros à dépenser pour inscrire votre nom au Panthéon des « early-adopters » du Fold, il vaut mieux attendre.

Le Galaxy Fold ne sort qu'en noir et silver en France. - SAMSUNG

Après Noël, le constructeur cessera de vendre son smartphone pliable (actuellement dans seulement 30 boutiques en France). On imagine qu’un Fold 2 pourrait être annoncé dès le salon de la téléphonie Mobile World Congress de Barcelone, fin février 2020. De son côté, Huawei devrait commercialiser son smartphone pliable Mate X pour la fin de l’année.