Mate X: On a vu de près l'étonnant smartphone pliable de Huawei

Le Huawei Mate X dévoilé au salon Mobile World Congress de Barcelone. — 20 MINUTES

Une semaine après l’annonce du Fold de Samsung, un nouveau smartphone pliable se dévoile.

Avec son Mate X révélé au salon de la téléphonie mobile Mobile World Congress de Barcelone, Huawei en met plein la vue.

Avec son écran de 8 pouces, l’appareil fait déjà rêver, mais à 2.300 euros, il restera un fantasme pour beaucoup.

Moins d’une semaine après Samsung, c’est au tour de Huawei de dégainer son smartphone à écran pliable. Le constructeur chinois profite de l’ouverture du salon de la téléphonie mobile Mobile World Congress qui se tient cette semaine à Barcelone pour dévoiler son Mate X. Et force est d’avouer que ce terminal d’un mouveau genre étonne. Là où Samsung propose avec son Fold un smartphone pliable dont l’écran se situe entre deux coques et se dévoile comme si l’on ouvrait un livre, Huawei prend le parti inverse. Ainsi, l’écran du futur Mate X est à l’extérieur et non à l’intérieur. D’emblée, on tremble un peu face à l’éventuelle fragilité de l’appareil qui sera cependant livré avec un étui.

Une vraie mini-tablette une fois déplié

Plié, le Mate X laisse apparaître deux écran. Le principal, situé en façade, mesure 6,38’’/16,20 cm (2480 x 892). Lui est associé un large bord, avec trois modules photo. Lesquels se situent donc en façade de l’appareil (il n’y a plus de capteur frontal). Un capteur d’empreinte pour déverrouiller le Mate X est présent sur cette tranche qui manque un peu de discrétion.

Le Mate X dispose d'une bordure en façade avec trois capteurs photo. - 20 MINUTES

A l’arrière, l’écran secondaire mesure, lui, 6,6’’/16,76 cm (2480 x 1148 pixels). Une fois déplié, le Mate X offre un écran de 8’’/20,32 cm (2480 x 2200), soit l’équivalent d’une petite tablette numérique. L’écran déplié du Fold de Samsung mesure, lui, 7,3’’/18,54 cm.

Un prototype prometteur

La première impression est enthousiasmante. Contrairement au Fold de Samsung qui est un peu épais, le Mate X ne mesure que 11 mm d’épaisseur en position pliée… et 5,4 mm déplié. Même si l’écran (P-OLED) est en plastique et laisse apparaître de nombreux reflets à la lumière, on ne distingue aucune trace au niveau de la charnière. Reste à savoir comment un tel produit peut évoluer dans le temps…

Si Huawei ne dit rien de la nature des capteurs photos qui équipent son Mate X (mais on sait que Leica sera de la partie), le constructeur précise qu’il est animé par son processeur Kirin 980, soit le même que celui embarqué à bord de son Mate 20 Pro. Par ailleurs, le Mate X embarque une batterie de 4500 mAh. Un nouveau système de charge rapide (jusqu’à 55W) permettrait au Mate X de recouvrer 85 % de son autonomie en seulement 30 minutes. Et bien évidemment, le Mate X sera 5G. Selon Huawei, l’appareil autorisera des débits descendants jusqu’à 4,6 Gb. De quoi télécharger un film de 1 Go en 3 secondes !

Replié, le Mate X ne mesure que 1,1 cm d'épaisseur. - 20 MINUTES

Pour l’heure, peu de chance que le Mate X arrive en France avant quelques mois, même si Huawei évoque un lancement avant l’été. Son prix ? Accrochez-vous : 2.299 euros ! Annoncé à 2.000 euros environ, le Fold de Samsung paraissait cher. La frontière est déjà pulvérisée.